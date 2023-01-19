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Bir ülke bu aileyi konuşuyor! Kızını kurtarmak için alevlerin arasına atladı... Büyük aile dramı

19.01.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, ev yangınında hayatını kaybeden küçük kız çocuğuyla onun cesur annesini konuşuyor. Gece yarısı bir evde çıkan yangında anne, baba ve iki çocuğundan oluşan aile parçalandı. Baba, anne ve büyük kızın evden çıkmayı başardığı yangında küçük kız çocuğu evde mahsur kalınca anne hiç tereddüt etmeden alevlerin arasına atladı. Yangında, mahsur kalan kızını kurtarmak isteyen anne ile kızı hayatını kaybetti. Ailenin köpekleri Duchess'in de bu yangında öldüğü öğrenildi.

Bir ülke bu aileyi konuşuyor! Kızını kurtarmak için alevlerin arasına atladı... Büyük aile dramı

ABD'nin New Jersey eyaletindeki evde çıkan yangında büyük bir aile dramı yaşandı. Montanaro ailesinin evinde gece yarısından sonra yangın çıktı. Her yeri alevler saran evden Jackie ve William Montanaro çifti ile 8 yaşındaki kızları Elena çıkmayı başardı. Fakat 6 yaşındaki kızları Madelyn evde mahsur kaldı. Bunun üzerine ilk olarak baba William eve girip kızını kurtarmak için koştu. Her yeri alevler ve duman sardığı için baba eve giremedi. Anne Jackie ise William'ın evden tek başına döndüğünü görünce harekete geçti. Acı olay ise bunun ardından yaşandı.

KIZINI KURTARMAK İÇİN ALEVLERİN ARASINDA ATLAYAN ANNE VE KÜÇÜK KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Hızla eve koşan anne Jackie, kızı Madelyn'i kurtarabilmek için alevlerin arasına atladı. Fakat alev alev yanan evde anne ve küçük kızı ağır yaralandı ve küle dönen evden çıkarılan anne ve küçük kızı, ağır yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Ayrıca anneyle kızını kurtarmak isteyen itfaiyecilerden birinin de yaralandığı öğrenildi.

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GERİDE SADECE BABA VE BÜYÜK KIZI KALDI

Öte yandan ailenin köpeği olan Duchess de bu yangında öldü. Facia ülkede büyük bir gündem yaratırken parçalanan aileden geride kalan baba ve büyük kızlarına destek olmak amacıyla kampanya başlatıldı. Kampanyada 250 bin dolar toplandı.

Acılı baba ise “Hayatımın aşkını, güzel karım Jackie'yi ve tatlı, sevgi dolu, cesur küçük kızım Madelyn'i kaybettim. Duchess artık aramızda olmadığı için son derece mahvolduk, ama onun şu anda Jackie ve Madelyn ile birlikte huzur içinde olduğunu unutmamalıyız." şeklinde konuştu.

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