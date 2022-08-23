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  4. Bir ülke bu olayı konuşuyor! Çaldığı araçla metro istasyonunun merdivenlerine sıkıştı

Bir ülke bu olayı konuşuyor! Çaldığı araçla metro istasyonunun merdivenlerine sıkıştı

23.08.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, İspanya’nın başkenti Madrid’de yaşandı. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen bir şahıs, çaldığı otomobille metro istasyonuna girmesinin ardından araçla istasyonun merdivenlerinde sıkıştı.

Bir ülke bu olayı konuşuyor! Çaldığı araçla metro istasyonunun merdivenlerine sıkıştı

İspanya’nın başkenti Madrid’de bir şahıs, çaldığı otomobille Plaza Eliptica Metro İstasyonuna girdi. Çaldığı otomobille istasyonun merdivenlerinden çıkmaya çalışan şahıs, araçla birlikte merdivenlerde sıkıştı. Madrid Acil Durum ve Güvenlik Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, şahsın bölgeye gelen acil yardım ekipleri tarafından kurtarıldığı aktarılarak, şahsın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Metro merdivenlerinde sıkışan araç, Madrid itfaiyesi ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda kurtarılırken, metronun açık olduğu saatlerde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

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UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan testler sonucunda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şahsın, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı ifade edilirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.

İspanya basınında yer alan haberlerde, şahsın aracı başka bir metro istasyonunun otoparkında anahtarları üzerinde bırakılmış halde bulduktan sonra çalarak kaçtığı aktarıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Otomobil metro
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