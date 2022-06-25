Bir ülke bunu konuşuyor... Güvenlik güçlerinin operasyonu sonucu çökertildi: Tüm üyeleri kadın!

Tunus İçişleri Bakanlığı, "terör örgütü üyesi oldukları" şüphesiyle kadınlardan oluşan bir hücrenin çökertildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Tunus'taki Kartaca Ulusal Emniyet Bölgesine bağlı güvenlik birimlerinin, başkentin kuzeyinde bulunan El-Kram'daki bir mahallede arbede yaşandığına ve tarafların birbirine yanıcı maddeler fırlattığına ilişkin bilgi aldıkları belirtildi.

TÜM ÜYELERİ KADIN!

Bunun üzerine güvenlik birimlerinin, bölgedeki evlerden birine düzenlediği baskında 8 kadının gözaltına alındığı, kadınlardan 6'sı hakkında terör örgütü üyesi oldukları şüphesiyle arama emri bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu kadınların ait olduğu hücre veya örgüte ilişkin daha fazla bilgiye yer verilmeyen açıklamada, zaman zaman "terör hücrelerine" yönelik operasyonlar yapılacağı ifade edildi.

Tunus, Mayıs 2011'den bu yana, terör eylemlerine sahne oluyor. Ülkede, 2013'ten bu yana sıklığı artan terör eylemleri, şimdiye kadar çok sayıda emniyet mensubu, askeri personel ve yabancı turistin canına mal oldu. (AA)

