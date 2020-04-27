Bir ülke daha koronavirüse diz çöktü

Dünyadaki koronavirüs vaka sayısı 3 milyona dayandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 206 bini geçmiş durumda. Ülkelere diz çöktüren koronavirüs nedeniyle bazı ülkeler çareyi toplu mezarlar kazmakta buldu.

Ülkedeki kayıplar nedeniyle toplu mezar kazmak zorunda olan bir başka ülke de Endonezya.

Endonezya hükümeti tarafından sağlanan mezar kompleksinde işçiler kazı çalışmalarını yürüttü.

Salgına kurban verdiği kişileri bu şekilde toprağa veren ülkede, 8 binden fazla koronavirüs vakası bulunuyor. Endonezya, ayrıca en fazla koronavirüs vakasına sahip Güneydoğu Asya'daki Singapur'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı başkent Cakarta'da mezarlık işçileri işe yetişemediklerinden şikayet ediyor.

Doğu Cakarta'daki Pondok Rangon mezarlığında 33 yıldır mezar kazıcı olarak çalışan 54 yaşındaki işçi, "hayatında daha önce hiç bu kadar meşgul olmadığını" itiraf ediyor.

Cakarta, Mart ayı ortasında COVID-19 ile bağlantılı ilk ölümünü bildirdiğinden beri, ölü sayısı sürekli arttı ve mezar işçileri için zorlu süreç başladı.