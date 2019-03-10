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Bir ülke onu konuşuyor: Ben 6 erkekle aynı anda birlikte olurken...

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2019 07:38 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan 30 yaşındaki kadının itiraflarla dolu kitabı ülkede tartışma yarattı. 200 kadar erkekle birlikte olduğunu söyleyen Laurie Jade Woodruff, sevgilisi tarafından götürüldüğü yetişkin kulüplerinde yaşadıklarını anlattı.

Yetişkin kulüplerinde 6 erkekle birlikte olurken sevgilisinin kendisini izlediğini söyleyen Woodruff, başarısızlıkla sonuçlanan ilişki denemelerinin ardından internette yaygın olarak kullanılan uygulamalarla yeni erkeklerle tanıştığını söyledi. Bunu yapmasının tek sebebi ise ilişkiye girmekti.

Bu kitap İngiltere'yi karıştırdı

Sevgilisiyle birlikte yetişkin kulüplerine gitti. Nemfomani olan kadın, 200 kadar erkekle birlikte oldu. Bağımlılığını fark ettiğinde profesyonel yardım aldı. 30 yaşındaki Laurie Jade Woodruff'un yazdığı kitap, İngiltere'de gündem oldu.
İngiliz basınına konuşan Woodruff, sevgilisinin kendisini Liverpool'daki yetişkin kulüplerine götürdüğünü anlattı.
Kulüpteki detayları aktaran Woodruff, altı erkekle birlikte olurken sevgilisi tarafından izlendiğini de söyledi.
İlişki denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan genç kadın, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla çeşitli uygulamaları kullanmaya başladı.
Sosyal medyadan tanıştığı birçok erkekle de ilişkiye girdi.
Aşık olduğu sevgilisiyle nemfomani yüzünden ayrıldı.
Ian'la karşılaştığında ise, hayatında yeni bir sayfa açıldı.
Ian'dan Henry adında bir bebek sahibi oldu.
Ve sevgilisi profesyonel yardım için onu cesaretlendirdi.
Laurie Jade Woodruff, şimdi yazdığı romanla başından geçenleri anlatıyor.
Woodruff, bugünkü hayatını "Bağımlılığım beni kontrol ediyordu, şimdi ben onu kontrol ediyorum" sözleriyle özetliyor.
Genç kadın, birçok medya organına röportajlar verdi. Woodruff, röportajlarında artık tamamen kariyerine odaklandığını da aktardı.
Instagram hesabından kitabının duyurusunu 'Halka açık yerlerde okumayın' cümlesiyle paylaştı.
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Anahtar Kelimeler:
sevgili ingiltere

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