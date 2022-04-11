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Bir ülke şokta! İlk kez vurdu: 24 canı hayattan kopardı

11.04.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler'de 'Megi' adı verilen facia nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Ülke ilk kez tropikal fırtına felaketiyle karşı karşıya kalırken hâlâ toprak altında gömülü kalan kişilerin olduğu belirtildi.

Bir ülke şokta! İlk kez vurdu: 24 canı hayattan kopardı

Filipinler, ülkeyi ilk kez tropikal fırtına vurması nedeniyle büyük şok içinde. Megi adlı tropikal fırtına Filipinler'de en az 24 kişinin ölümüne neden oldu.

Filipinler'de Megi fırtınasının yol açtığı yol açtığı sel ve toprak kayması felaketinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde 3 can kaybı ve en az 1 kişinin kaybolduğu bildirdi.

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Megi’nin karaya çıktığı Visayas Adalar grubundaki Leyte’deki Baybay şehrinde bulunan Acil Müdahale Birimi tarafından yapılan açıklamada ise, arama-kurtarma ekiplerinin toprak kayması yaşanan 10 köyde, en az 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

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Arama-kurtarma ekibinden bir sözcü isminin açıklanmaması koşuluyla basına verdiği demeçte, operasyonların devam ettiğini ve daha fazla insanın hala toprak altında gömülü olduğuna inanıldığını aktararak, toprak kaymasından kurtulanların hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.
Yetkililer, dün sabah saatlerinde Filipinleri vuran tropikal fırtınadan ülkenin orta ve güney kesiminde 136 binden fazla kişinin etkilendiğini açıklarken, selden etkilenen 13 binden fazla kişinin geçici barınma merkezlerinde kaldığını belirtti.

Megi, her yıl yaklaşık 20 tayfun ve fırtınanın vurduğu Filipinleri vuran ilk tropikal fırtına oldu. (İHA)

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Filipinler
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