Bir ülkede kedilere sokağa çıkma yasağı getirildi! Nedenini duyan şaşırdı

Avustralya, insanlar için karantina uygulamalarını yavaş yavaş hafifletirken, kediler için şaşırtan bir kısıtlama kararı alındı. The Guardian'da yer alan habere göre, ülke genelinde birçok şehir, yerel vahşi yaşamı korumak ve komşuluk ilişkilerini iyileştirmek için evcil hayvanlara 24 saat sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

TEPKİ YAĞIYOR

Bazı bölgeler evcil hayvanlar için sadece gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirdi, sokaktaki hayvanların sahiplerine para cezaları verilirken uygulama hayvan severlerin tepkisine neden oluyor.

YASA ONAYLANDI

Melbourne'ün kuzeyindeki Bendigo şehri konseyi, bu ay oybirliğiyle, kedilerin gece-gündüz sahiplerinin hane sınırları içinde kalması gerektiğini belirten yerel yasayı onayladı.

Bendigo daha önce kedilerin gün batımı ve gün doğumu arasında dışarı çıkmasını yasaklamıştı.

PARA CEZASI KESİLECEK

Daha önce Melbourne kentinde alınan bir karar ile evinden ilk kez ayrılan kediler için sahiplerinin 91 Dolar para cezasına çarptırılacağı, sonraki sokağa çıkma yasağı ihlalleri içinse 545 dolar ceza kesileceği açıklanmıştı.

"YASAK DAHA AZ HASTALIK GETİRECEK"

Konseyin yaptığı açıklamaya göre; kediler aç olmasalar bile içgüdüsel olarak vahşi hayvanlar ve getirilen sokağa çıkma yasağı daha az trafik kazası, daha az kedi kavgası ve daha az hastalık anlamına geliyor.

KUŞLARI VE KÜÇÜK MEMELİLERİ YİYORLAR

Knox Çevre Derneği Başkanı Richard Faragher, kedilerin; kuşları, küçük memelileri ve kertenkeleleri ortadan kaldırmasının problem yarattığını belirtti.



