HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bir ülkede kedilere sokağa çıkma yasağı getirildi! Nedenini duyan şaşırdı

Bir ülkede kedilere sokağa çıkma yasağı getirildi! Nedenini duyan şaşırdı

24.11.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün etkileri dünyanın dört bir yanında kısıtlamaları beraberinde getirmişti. 2 yıl devam eden süreç sonrası milyonlarca insan, maske ve mesafe kurallarını göz önünde bulundurarak normal hayatlarına geri dönmeye başlarken Avustralya'dan ilginç bir yasak geldi. Üstelik bu yasağın virüsle ilgisi de bulunmuyor.

Bir ülkede kedilere sokağa çıkma yasağı getirildi! Nedenini duyan şaşırdı

Avustralya, insanlar için karantina uygulamalarını yavaş yavaş hafifletirken, kediler için şaşırtan bir kısıtlama kararı alındı. The Guardian'da yer alan habere göre, ülke genelinde birçok şehir, yerel vahşi yaşamı korumak ve komşuluk ilişkilerini iyileştirmek için evcil hayvanlara 24 saat sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

TEPKİ YAĞIYOR

Bazı bölgeler evcil hayvanlar için sadece gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirdi, sokaktaki hayvanların sahiplerine para cezaları verilirken uygulama hayvan severlerin tepkisine neden oluyor.

YASA ONAYLANDI

Melbourne'ün kuzeyindeki Bendigo şehri konseyi, bu ay oybirliğiyle, kedilerin gece-gündüz sahiplerinin hane sınırları içinde kalması gerektiğini belirten yerel yasayı onayladı.

Bendigo daha önce kedilerin gün batımı ve gün doğumu arasında dışarı çıkmasını yasaklamıştı.

PARA CEZASI KESİLECEK

Daha önce Melbourne kentinde alınan bir karar ile evinden ilk kez ayrılan kediler için sahiplerinin 91 Dolar para cezasına çarptırılacağı, sonraki sokağa çıkma yasağı ihlalleri içinse 545 dolar ceza kesileceği açıklanmıştı.

"YASAK DAHA AZ HASTALIK GETİRECEK"

Konseyin yaptığı açıklamaya göre; kediler aç olmasalar bile içgüdüsel olarak vahşi hayvanlar ve getirilen sokağa çıkma yasağı daha az trafik kazası, daha az kedi kavgası ve daha az hastalık anlamına geliyor.

KUŞLARI VE KÜÇÜK MEMELİLERİ YİYORLAR

Knox Çevre Derneği Başkanı Richard Faragher, kedilerin; kuşları, küçük memelileri ve kertenkeleleri ortadan kaldırmasının problem yarattığını belirtti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybettiDünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Bakan Gül duyurdu! İki yeni mahkeme kurulacak

Bakan Gül duyurdu! İki yeni mahkeme kurulacak

Eşine kızıp çatıdan atladı, komşusunun üzerine düştü

Eşine kızıp çatıdan atladı, komşusunun üzerine düştü

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.