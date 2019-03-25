Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, "HDP'nin birçok vilayette aday göstermeyerek CHP'nin başında bulunduğu ittifakı desteklemesi kendi kararı değil. Bir üst akıl var. Bir üst akıl bunları bir araya getirdi." dedi.

Şahin, Karabük'ün Ovacık ilçesinde muhtarlarla yaptığı toplantıdaki konuşmasında, yerel seçimlerin ardından artık Türkiye'de 5 yıl seçim olmayacağını, vatandaşların buna göre sandığa gitmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de istikrarın bu 5 yıllık sürede zirve yapacağına inandığını anlatan Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu ülkeye çok şey kazandırdığını vurguladı.

Mehmet Ali Şahin, "Siyasi partiler bu seçimler dolayısıyla ittifaklar yaptı. AK Parti MHP ile Cumhur İttifakı adı altında bir araya geldi. CHP ise İYİ Parti'yle ittifak kurdu. Buna 'dirsek teması' diyor ama Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bu işin içinde, o da var. Ama asıl görünmeyen bir ortak var. Görünmeyen ortak HDP'dir." diye konuştu.

PKK terör örgütü mensubu olmaktan dolayı haklarında soruşturma açılmış kişilerin, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin belediye meclisi listelerinde olduğunu dile getiren Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: