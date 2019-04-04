"Bir Usta Bin Usta" kapanış programı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında 2006'dan bu yana Türkiye'den 110 unsur envantere kaydedildi, 29 kişi ve bir topluluk da 'Yaşayan İnsan Hazinesi' olarak ilan edildi. UNESCO'ya en fazla unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alıyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, Anadolu Sigorta'nın Türkiye'nin kaybolmaya yüz tutan mesleklerini yeniden canlandırmak için başlattığı, "Bir Usta Bin Usta" projesinin kapanış etkinliğine katıldı.

Projenin 10 yılda bin yeni usta adayı yetiştirme hedefi kapsamında her yıl 5 ilde 5 meslek kursu düzenlendiğini belirten Ersoy, aynı zamanda Türkiye'nin geleneksel mesleklerinin yeniden canlandırılması adına da önemli bir misyonu tamamladığını söyledi.

Geleneksel sanatların Türk kültür ve değerlerinin zanaatkarların elinde biçim bulması, şekillere, desenlere, motiflere dönüşmesi olduğunu dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Kültürümüzün zenginliği zanaatkarlarımızın mahareti ile birleşince maddenin değişip manaya büründüğünü hep beraber görüyoruz. Bu benzersiz kültür Anadolu'dan gelen kültür mirası ile birleşince zenginlik ve çeşitlilikte de rakipsiz bir seviyeye ulaşmaktadır. Yüzlerce yıldır bir kültür zenginliği olmanın yanında bir meslek olarak da bu toprakların ekonomik hayatında pay sahibi olan el sanatları teknolojik gelişmelerden çok olumlu etkilenmedi. Gençlerin bu meslekleri yeterince iyi tanımaması dolayısıyla da, yeni ustaların yetişmemesi sebebiyle de bir kısmı kaybolmaya tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bunun önüne geçmek ana sorumluluklarımızdan biri oldu. Toplumsal miras bilincini geliştirmek ve el sanatlarımızı değerlendirmek ve desteklemek en temel amaçlarımızdan biri oldu. Bu yüzden Anadolu Sigorta'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nün teknik danışmanlığında yürüttüğü 'Bir Usta Bir Usta' projesini son derece önemli ve değerli buluyorum. "