"Bir Usta Bin Usta" projesi kapsamında ebru sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Sigorta'nın 2010'da hayata geçirdiği "Bir Usta Bin Usta" projesi kapsamında gerçekleştirilen İstanbul Ebru Yapımı Kursu öğrencilerinin ve ebru alanında usta isimlerin eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki açılışta konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, sanatın sadece resmiyle değil, icrası ve beraberinde getirdiği adabımuaşereti ile var olduğunu söyledi.

Bu dosya önüne geldiğinde biraz daha görünür olmasını istediklerini, ortaya çıkan bu çalışmanın rutin bir eğitim faaliyeti olarak geçip gitmesine gönüllerinin razı olmadığını anlatan Yılmaz, eserlerin bir sergiyle izlenebilmesini arzuladıklarını aktardı.

Sergide geçmişe vefanın ön plana çıktığını ifade eden Coşkun, "Bunca popülaritenin alıp başını gittiği ve büyük rağbet gördüğü ortamda genç arkadaşların bu sanata emek vermelerini ve zaman ayırmalarını önemli buluyoruz." dedi.

Ebru sanatçısı hattat Uğur Derman da ebru sanatının tarihinden ve bu sanatı icra eden ustalardan bahsetti.