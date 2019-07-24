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"Bir Usta Bin Usta" projesi kapsamında ebru sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 19:19 | Son Güncelleme

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan sergi, 30 Temmuz'a kadar görülebilecek

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Sigorta'nın 2010'da hayata geçirdiği "Bir Usta Bin Usta" projesi kapsamında gerçekleştirilen İstanbul Ebru Yapımı Kursu öğrencilerinin ve ebru alanında usta isimlerin eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki açılışta konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, sanatın sadece resmiyle değil, icrası ve beraberinde getirdiği adabımuaşereti ile var olduğunu söyledi.

Bu dosya önüne geldiğinde biraz daha görünür olmasını istediklerini, ortaya çıkan bu çalışmanın rutin bir eğitim faaliyeti olarak geçip gitmesine gönüllerinin razı olmadığını anlatan Yılmaz, eserlerin bir sergiyle izlenebilmesini arzuladıklarını aktardı.

Sergide geçmişe vefanın ön plana çıktığını ifade eden Coşkun, "Bunca popülaritenin alıp başını gittiği ve büyük rağbet gördüğü ortamda genç arkadaşların bu sanata emek vermelerini ve zaman ayırmalarını önemli buluyoruz." dedi.

Ebru sanatçısı hattat Uğur Derman da ebru sanatının tarihinden ve bu sanatı icra eden ustalardan bahsetti.

Kursun eğitmenliğini yapan Uğur Taşatan ise sergide 53 eserin yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sergimiz 'Bir Usta Bin Usta' projesi kapsamında hazırlandı. Bilim Kültür Sanat Derneği'nin (BİKSAD) desteğiyle 2 ay devam eden bir kursun sonucu bu sergi. Bu süre zarfında cumartesi ve pazar günleri 6 saatten 152 saat öğrencilerle ders yaptık. Normalde benim bir senede verdiğim eğitimi iki ayda çok yoğun bir şekilde çalışarak vermiş olduk arkadaşlarla. Sergide 40 öğrenci eserinin yanı sıra Hatip Mehmet Efendi, Edhem Efendi, Necmettin Okyay, Mustafa Düzgünman, Alparslan Babaoğlu ve benim eserlerimiz var. Öğrenciler yoğun ve güzel çalıştılar. İki aylık bir süre için beklenmedik derecede güzel eserler çıktı ortaya. Ben memnunum.

Bu bir Türk ebrusu sergisi. Bugüne kadar gelmiş, bugün de buradaki arkadaşlara aynı gelenek devam ettirilerek aktarılmış bir sergi. Sizin bu sergide en başta gördüğünüz Hatip Mehmet Efendi’den son arkadaşımızın yaptığı esere kadar hepsi aynı geleneğin devamı, bu anlamda mutluyum."

Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan 12 kursiyer, mezun oldu.

Ebru sergisi 30 Temmuz'a kadar görülebilecek.

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