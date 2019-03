Projenin önemine değinen Ağbal, şunları söyledi:

"Şimdi artık programa girmiş bir projeyle ilgili konuşuyoruz. Bir an önce çizimleri yapılan, taslakları oluşturulan bu projenin nihai uygulama projelerinin yapılması, arkasından da bununla ilgili kaynağın temin edilmesi gerekiyor. Bu aşamalarda da Kastamonu'yu seven bir kardeşiniz olarak, bu işlerle ilgili görevli bir kurumun başında bir kardeşiniz olarak, bundan sonraki aşamalarda da bu projenin süratle hayata geçmesi ve en kısada sürede tamamlanması için elimden gelen her türlü desteği vereceğim. Aslında bu proje birçok bakımdan önemli. Burada Cumhurbaşkanımızın liderliği, hükümetimizin esnafımıza, sanayicimize olan olumlu bakış açısı, belediye başkanımızın, milletvekilimizin bu projeye sahip çıkmaları ve 600'ü aşan girişimcimizin bu projeye inanarak bu kooperatife üye olmanız bizi bugünlere getirdi. Dolayısıyla hükümetiyle, belediyesiyle, kooperatifiyle, esnafıyla bir ve beraber olursak aşamayacağımız hiçbir şey yok."

Sanayi sitesinin çevreci olacağını belirten Ağbal, "Sanayi sitesinde camisi, sosyal donatıları, çıraklık okulları olacak. Çok güzel alt yapısı olacak. Yağmur suyu toplanıp depolanacak. Yağmur suyu bile israf edilmeyecek. Orijinal taraflarından biri de bütün dükkanların çatısı güneş panelleri ile donatılacak. Dolayısıyla güneş enerjisini de kullanmak suretiyle küçük sanayimizin ihtiyacı olan enerjiyi burada üretmiş olacağız. Yeşil bir sanayi sitesi, enerji verimliliğini esas alan bir sanayi projesi, insanı merkeze koyan bir sanayi projesi, sizlerin işini, aşını büyütecek bir proje olacak."

Ağbal, sanayi sitesinin Kastamonu'daki önemli bir gereksinimi karşılayacağını kaydetti.

Programa, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kooperatif Başkanı Mehmet Sirkecioğlu ve sanayi esnafı katıldı.