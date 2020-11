Bir Viking hikayesi: Assassin’s Creed Valhalla inceleme

Valhalla ’nın bu kadar hype yaratmasının ve birçok oyun cunun gün saymasının nedeni kesinlikle Viking teması. Tabii yeni nesil platformlar da heyecanı biraz yükseltiyor ancak asıl konunun teknolojiden daha fazlası olduğunu düşünenlerdeniz. Valhalla hakkında size kötü haberden çok iyilerini sunacağım, zira oyunu gerçekten başarılı bulanlardanım ve geçirdiğim her dakika beni inanılmaz mutlu etti. Elbette her oyun gibi Valhalla’nın da hızla düşüş gösterdiği zamanlar da var. Hepsine yavaş yavaş değineceğiz.

Valhalla, öncüsü gibi çoğunlukla Origins’ten ilham alıyor, ancak Odyssey’in başarısız olduğu yerde zirveye çıkmayı başarıyor. Serinin sınırlarından çok uzaklaşmasa da, çok fazla dolanmayan daha güçlü bir oyun gibi hissettiriyor ve sonuçta daha keyifli olan çok daha aksiyonlu bir deneyim sağlıyor.

ASSASSİN’S CREED VALHALLA HİKAYESİ

Odyssey’de Layla Hassan‘ın hikayesini kaldığı yerden devam ettiren Assassin’s Creed Valhalla, Norveçli savaşçının ve Viking Eivor’un ve onun Raven Clan’ının ihtişamına yükselişi ve 9. Yüzyıl İngiltere’sinde gelişen bir Viking yerleşiminin kurulmasını anlatıyor.

Norveç’in ilk kralı Harald Fairhair’in iktidara gelmesinin ardından, Eivor ve onun çocukluk arkadaşı Sigurd, Norveç’ten ayrılmak ve Britanya Adalarında kendilerine bir isim vermek, Saksonlar ve halihazırda yerleşmiş olan diğer Danimarkalılarla bağlılık kurmak zorunda kalırlar. Northumbria, East Anglia ve Mercia’da ve daha sonra Assassin Brotherhood ve Templars olarak bilinecek olan iki emir olan Hidden Ones ve the Order of the Ancients arasındaki yüzyıllık savaşa dahil olurlar.