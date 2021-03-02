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  4. Bir yakınını arayıp ’Kötüyüm, gelin beni alın’ dedi, beklerken hayatını kaybetti

Bir yakınını arayıp ’Kötüyüm, gelin beni alın’ dedi, beklerken hayatını kaybetti

02.03.2021 16:36 | Son Güncelleme:
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Antalya’da dolaşmaya çıktığı bisikleti üzerinde rahatsızlanan kişi, bir parkta oturduğu bankta hayatını kaybetti.

Antalya’da dolaşmaya çıktığı bisikleti üzerinde rahatsızlanan kişi, bir parkta oturduğu bankta hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri çalışması sırasında cenazenin etrafını kare örtü ile kapattı. Polisin çalışmasını kalabalık meraklı gözlerle izledi.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı’ndaki Şehitler Parkı’nda meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden tahliye olan 42 yaşındaki Hakan Paksoy, hava almak için bisikleti ile dışarı çıktı. Bisikleti ile dolaşan Paksoy, bir yakınını cep telefonundan arayıp, "Çok kötüyüm, gelin beni alın" dedi. Bisikletini ayağa alıp, banka oturan Paksoy’un durumu ağırlaştı. Görüşme sonrası parka gelen yakınları Hakan Paksoy’un bank üzerinde hareketsiz yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Paksoy’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışması sırasında cenazenin etrafını kare örtü ile kapattı. Polisin çalışmasını kalabalık meraklı gözlerle izledi. Paksoy’un cenazesi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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