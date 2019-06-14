İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İmamoğlu, 'Böyle bir şey söylemedim, ben it demedim, basit dedim.' diyor. Aklımızla, duyduklarımızla alay ediyor. Fatih Portakal FOX TV'de, 'Ben bunu gördüm, ben buraya tırnaklarımla geldim, sen bunu söyledin ama ben bunu RTÜK'ten dolayı yayınlayamam.' dedi. Hala neyin kavgasını yapıyorsunuz, hala neyin yalanını ortaya koyuyorsunuz? Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız." dedi.

Soylu, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yaptığı konuşmada, FOX TV'den Fatih Portakal'a bir çağrıda bulunduğunu ve Ordu'da yaşanan olaydaki görüntüyü yayınlamasını istediğini söyledi.

Fatih Portakal'ın ana haber bültenini sunarken, "İmamoğlu, ben bunu gördüm sen yanlış yaptın." dediğini anlatan Soylu, "İmamoğlu, 'Böyle bir şey söylemedim, ben it demedim, basit dedim.' diyor. Aklımızla, duyduklarımızla alay ediyor. Fatih Portakal FOX TV'de, 'Ben bunu gördüm, ben buraya tırnaklarımla geldim, sen bunu söyledin ama ben bunu RTÜK'ten dolayı yayınlayamam.' dedi. Hala neyin kavgasını yapıyorsunuz, hala neyin yalanını ortaya koyuyorsunuz? Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız. Palavrası meydana çıktı. Allah'tan bu seçim oldu, ezkaza YSK seçimi tekrar etmeseydi İstanbul bir felaketle karşı karşıya kalacaktı. Sinirlerine hakim olamayan, herkese hakaret eden, herkesi yalancılıkla suçlayan, karşısındakini küçük ve hakir gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu bizim şehrimiz, bu başkasının şehri değil. Hadi Canan'ı 23 Haziran'a kadar sakladın, ondan sonra devlete 'seri katil' diyen Canan'ı ne yapacaksınız? İnancımıza, dinimize hakarete eden..." diye konuştu.