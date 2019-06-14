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"Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 01:02 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "İmamoğlu, 'Böyle bir şey söylemedim, ben it demedim, basit dedim.' diyor. Aklımızla, duyduklarımızla alay ediyor. Fatih Portakal FOX TV'de, 'Ben bunu gördüm, ben buraya tırnaklarımla geldim, sen bunu söyledin ama ben bunu RTÜK'ten dolayı yayınlayamam.' dedi. Hala neyin kavgasını yapıyorsunuz, hala neyin yalanını ortaya koyuyorsunuz? Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız" - "İstanbul'u kazandıkları takdirde Türkiye'nin istiklali ile oynayacaklar, siyaset savaşı başlatacaklar, İstanbul'u bu durumlara düşürmeyelim. İstanbul'a ve Türkiye'ye zaman kaybettirmeyelim. İstanbul'u da Türkiye'yi de maceraya sürüklemeyelim" - "Bana, 'Senin İstanbul'da ne işin var?' diye soruyor İmamoğlu. Söylüyorum, senin üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışıyor. PKK neredeyse biz ensesindeyiz, bu kadar basit"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İmamoğlu, 'Böyle bir şey söylemedim, ben it demedim, basit dedim.' diyor. Aklımızla, duyduklarımızla alay ediyor. Fatih Portakal FOX TV'de, 'Ben bunu gördüm, ben buraya tırnaklarımla geldim, sen bunu söyledin ama ben bunu RTÜK'ten dolayı yayınlayamam.' dedi. Hala neyin kavgasını yapıyorsunuz, hala neyin yalanını ortaya koyuyorsunuz? Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız." dedi.

Soylu, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yaptığı konuşmada, FOX TV'den Fatih Portakal'a bir çağrıda bulunduğunu ve Ordu'da yaşanan olaydaki görüntüyü yayınlamasını istediğini söyledi.

Fatih Portakal'ın ana haber bültenini sunarken, "İmamoğlu, ben bunu gördüm sen yanlış yaptın." dediğini anlatan Soylu, "İmamoğlu, 'Böyle bir şey söylemedim, ben it demedim, basit dedim.' diyor. Aklımızla, duyduklarımızla alay ediyor. Fatih Portakal FOX TV'de, 'Ben bunu gördüm, ben buraya tırnaklarımla geldim, sen bunu söyledin ama ben bunu RTÜK'ten dolayı yayınlayamam.' dedi. Hala neyin kavgasını yapıyorsunuz, hala neyin yalanını ortaya koyuyorsunuz? Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız. Palavrası meydana çıktı. Allah'tan bu seçim oldu, ezkaza YSK seçimi tekrar etmeseydi İstanbul bir felaketle karşı karşıya kalacaktı. Sinirlerine hakim olamayan, herkese hakaret eden, herkesi yalancılıkla suçlayan, karşısındakini küçük ve hakir gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu bizim şehrimiz, bu başkasının şehri değil. Hadi Canan'ı 23 Haziran'a kadar sakladın, ondan sonra devlete 'seri katil' diyen Canan'ı ne yapacaksınız? İnancımıza, dinimize hakarete eden..." diye konuştu.

- "Boya erken döküldü"

Oynanmak istenen oyunları gördüklerini, İngiliz ve Alman gazeteleri ile televizyonlarının Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kandil'de teröristbaşları sabah, akşam 'AKP faşizmine karşı biz Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz.' diyor. Dün otelini tahsis edenler, bugün uçağını tahsis ediyor. Bu milletin menfaati için ülkemin geleceği için gerçeği söylemezsem olmaz. Musakka ile İstanbul'u tavlamaya çalışırken ne oldu Koç'un özel uçağından inmiyorsun? VIP ile ilgili kavga ediyorsun. Samimiyet olmadığı için boya erken döküldü. Ne kadar büyük bir saltanat sevdalısın ki hep beraber özel uçaklardasın. İmamoğlu bana, 'Senin İstanbul'da ne işin var?' diyor. İstanbul hepimizin, medeniyetimizin incisi. Milli değerlerinden yoksun olanlara burayı teslim etmek, bizi vebal altında bırakır. Bir tarafta Canan, diğer tarafta Sezai, diğer tarafta Kılıçdaroğlu... Bu kadrodan İstanbul ne umabilir? Önde de foyası ortaya çıkmış Ekrem İmamoğlu. Geleneğimize, göreneğimize, ezanımıza, değerlerimize hor bakan bu kadrodan İstanbul ne bekler? Bana, 'Senin İstanbul'da ne işin var?' diye soruyor İmamoğlu. Söylüyorum, senin üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışıyor. PKK neredeyse biz ensesindeyiz, bu kadar basit. Buna müsaade etmeyelim. Terörle mücadelede yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Kato Dağı'nda kıldıklarını hatırlatarak, "Bir sonraki bayram namazını, Allah Kandil'de kılmayı nasip etsin, duamız bu. İstanbul'u kazandıkları takdirde Türkiye'nin istiklali ile oynayacaklar, siyaset savaşı başlatacaklar, İstanbul'u bu durumlara düşürmeyelim. İstanbul'a ve Türkiye'ye zaman kaybettirmeyelim. İstanbul'u da Türkiye'yi de maceraya sürüklemeyelim. 23 Haziran'da İstanbul'un huzuru bozmayacak bir tercihi hep birlikte kullanalım." şeklinde konuştu.

"Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "İmamoğlu, 'Böyle bir şey söylemedim, ben it demedim, basit dedim.' diyor. Aklımızla, duyduklarımızla alay ediyor. Fatih Portakal FOX TV'de, 'Ben bunu gördüm, ben buraya tırnaklarımla geldim, sen bunu söyledin ama ben b

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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