HABER

Bir yanda 9/8 müzikler, bir yanda ‘nal’ sesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 14:29 | Son Güncelleme

Edirne Belediyesi tarafından her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri kapsamında düzenlenen “8.

Edirne Belediyesi tarafından her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri kapsamında düzenlenen “8. Geleneksel At Yarışları” renkli görüntülere sahne oldu. Romanlar yarış öncesinde davul ve zurnalar eşliğinde eğlenirken, 9 at birinci olmak için mücadele etti.
Kakava Hıdırellez Şenlikleri bugün at yarışlarıyla başladı. Edirne Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen at yarışlarının bu yıl 8’incisi düzenlendi. Edirne Kapalı Cezaevi yanında gerçekleştirilen at yarışında Romanlar, davul zurna eşliğinde eğlenerek baharın tadını çıkardı. Daha sonra 9 at yaklaşık 2 bin metre uzunluğundaki pistte mücadele etti. Yarışta Yalçın Derebeyi’nin "10 Numara" isimli atı birinci, Güven Serbestoğlu’nun "Suriyeli" isimli atı ikinci, Murat Baltadan’ın ‘Tilbe’ adını verdiği at ise üçüncü oldu. Yarışma sonunda birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın, atlara da toplam 200 kilogram yem hediye edildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hediyelerin takdiminin ardından “Kakava ve Hıdırellez Festilivamiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Kakava Hıdırellez Şenlikleri kapsamında at yarışlarının bu yıl 8’incisini düzenlediklerini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Burada bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Medyada da çıkıyor zaman zaman. Bu atlar yük atı değil. Bunlar daha önce yarışlarda koşmuş, çeşitli nedenlerle yarışlardan çıkarılmış ve vatandaşlarımız almış farklı amaçlarla kullanıyor. Hepsi daha önce yarışlarda koşmuş yarış atlarıdır" diye konuştu.

Bir yanda 9/8 müzikler, bir yanda ‘nal’ sesi

Bir yanda 9/8 müzikler, bir yanda ‘nal’ sesi

Bir yanda 9/8 müzikler, bir yanda ‘nal’ sesi

Bir yanda 9/8 müzikler, bir yanda ‘nal’ sesi

Bir yanda 9/8 müzikler, bir yanda ‘nal’ sesi

Bir yanda 9/8 müzikler, bir yanda ‘nal’ sesi

Bir yanda 9/8 müzikler, bir yanda ‘nal’ sesi

Bir yanda 9/8 müzikler, bir yanda ‘nal’ sesi

Bir yanda 9/8 müzikler, bir yanda ‘nal’ sesi

Bir yanda 9/8 müzikler, bir yanda ‘nal’ sesi

Bir yanda 9/8 müzikler, bir yanda ‘nal’ sesi

Bir yanda 9/8 müzikler, bir yanda ‘nal’ sesi

Bir yanda 9/8 müzikler, bir yanda ‘nal’ sesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Ünlü kulüp küme düştü

Ünlü kulüp küme düştü

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Son dakika Pendik'te doğalgaz patlaması!

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Son dakika Muğla'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

İstanbul ve İzmir'de gelincik derisi ve sülük operasyonu!

Gelincik derisi ve sülük operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.