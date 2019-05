Bir yanda 9/8 müzikler, bir yanda ‘nal’ sesi

Edirne Belediyesi tarafından her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri kapsamında düzenlenen “8. Geleneksel At Yarışları” renkli görüntülere sahne oldu. Romanlar yarış öncesinde davul ve zurnalar eşliğinde eğlenirken, 9 at birinci olmak için mücadele etti.

Kakava Hıdırellez Şenlikleri bugün at yarışlarıyla başladı. Edirne Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen at yarışlarının bu yıl 8’incisi düzenlendi. Edirne Kapalı Cezaevi yanında gerçekleştirilen at yarışında Romanlar, davul zurna eşliğinde eğlenerek baharın tadını çıkardı. Daha sonra 9 at yaklaşık 2 bin metre uzunluğundaki pistte mücadele etti. Yarışta Yalçın Derebeyi’nin "10 Numara" isimli atı birinci, Güven Serbestoğlu’nun "Suriyeli" isimli atı ikinci, Murat Baltadan’ın ‘Tilbe’ adını verdiği at ise üçüncü oldu. Yarışma sonunda birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın, atlara da toplam 200 kilogram yem hediye edildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hediyelerin takdiminin ardından “Kakava ve Hıdırellez Festilivamiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kakava Hıdırellez Şenlikleri kapsamında at yarışlarının bu yıl 8’incisini düzenlediklerini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Burada bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Medyada da çıkıyor zaman zaman. Bu atlar yük atı değil. Bunlar daha önce yarışlarda koşmuş, çeşitli nedenlerle yarışlardan çıkarılmış ve vatandaşlarımız almış farklı amaçlarla kullanıyor. Hepsi daha önce yarışlarda koşmuş yarış atlarıdır" diye konuştu.