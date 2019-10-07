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Bir yanda düğün, bir yanda sünnet

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

Ordulu Emrah Coşkunca, 6 yıl önce evlendiği Japon eşi ile memleketinde hem düğün yaptı hem de çocuklarının sünnet merasimini aynı anda gerçekleştirdi.

Ordulu Emrah Coşkunca, 6 yıl önce evlendiği Japon eşi ile memleketinde hem düğün yaptı hem de çocuklarının sünnet merasimini aynı anda gerçekleştirdi. Salona girenler ilk önce şaşırırken, sonrasında ise eğlencenin tadını çıkardı.
Ordu’dan Japonya’ya 6 yıl önce çalışmaya giden 32 yaşındaki Emrah Coşkunca, orada tanıştığı 29 yaşındaki Satomi Imamura ile hayatını birleştirdi. Memleketi Fatsa ilçesine 6 yıl sonra gelen çift, ailesine hem kendi düğünlerine hem de çocuklarının sünnetlerini aynı anda yapmak istediklerini söyledi. Ailenin onayı üzerine çift, hem kendi düğünlerini, hem de çocuklarının sünnet düğününü Türk geleneklerine göre yaptı. Salona girenler iki merasimi bir anda görünce önce şaşırdı, ardından eğlenmenin tadını çıkardı.

Baba damatlık, anne gelinlik, çocuk ise sünnet kıyafetiyle salona girdi
Emsaline az rastlanacak olan düğün ve sünnet töreninde anne beyaz gelinlik, baba damatlığını, çocuk Eser Coşkunca da sünnet kıyafetini giydi. Çalınan müzik eşliğinde düğün salonuna giren çift ilk olarak dans ettiler sonra çalan oyun havalar eşliğinde doyasıya eğlenerek unutulmaz bir düğün merasimi gerçekleştirdiler.

"Türk usulüne göre hem düğün, hem de sünnet merasimi yapmak istedik"
Düğün sonrası açıklamalarda bulunan Emrah Coşkunca 6 yıl önce Japonya’ya Fatsa ilçesinde çalışmaya gittiğini söyleyerek, "Ekmek paramı kazanmak için gurbete Japonya ülkesine gittim. Aylar sonra eşimle tanıştım ve evlenme kararı aldık. Japonya’da düğün ortamı ülkemizdeki gibi değil. Orada çalgılı düğün olmuyor bizimkiler gibi. Orada istediğimiz gibi bir düğün yapamadığımızdan dolayı buraya gelip hem çocuğumuzun sünnetini hem de kendi düğünümüzü yapma kararı aldık. Gerçekten hayallerimizin süslediği bir düğün yaptık” dedi.
İş çıkışı arkadaşlarıyla gezerken eşi Satomi Imamura ile tanıştığını söyleyen Coşkunca, “Kendisine kahve içme teklifinde bulundum. Kendisine çok saygı ve sevgi duyuyorum. Türk yemekleri de biliyor fakat annemin yemeklerinin yerini tutmuyor” diye konuştu.
Damadın babası Aydın Çoşkunca ise çok mutlu olduğunu, düğün merasimlerine gelen tüm misafirlerine çok teşekkür ettiğini ifade etti.

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