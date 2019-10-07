Bir yanda düğün, bir yanda sünnet

Ordulu Emrah Coşkunca, 6 yıl önce evlendiği Japon eşi ile memleketinde hem düğün yaptı hem de çocuklarının sünnet merasimini aynı anda gerçekleştirdi. Salona girenler ilk önce şaşırırken, sonrasında ise eğlencenin tadını çıkardı.

Ordu’dan Japonya’ya 6 yıl önce çalışmaya giden 32 yaşındaki Emrah Coşkunca, orada tanıştığı 29 yaşındaki Satomi Imamura ile hayatını birleştirdi. Memleketi Fatsa ilçesine 6 yıl sonra gelen çift, ailesine hem kendi düğünlerine hem de çocuklarının sünnetlerini aynı anda yapmak istediklerini söyledi. Ailenin onayı üzerine çift, hem kendi düğünlerini, hem de çocuklarının sünnet düğününü Türk geleneklerine göre yaptı. Salona girenler iki merasimi bir anda görünce önce şaşırdı, ardından eğlenmenin tadını çıkardı.

Baba damatlık, anne gelinlik, çocuk ise sünnet kıyafetiyle salona girdi

Emsaline az rastlanacak olan düğün ve sünnet töreninde anne beyaz gelinlik, baba damatlığını, çocuk Eser Coşkunca da sünnet kıyafetini giydi. Çalınan müzik eşliğinde düğün salonuna giren çift ilk olarak dans ettiler sonra çalan oyun havalar eşliğinde doyasıya eğlenerek unutulmaz bir düğün merasimi gerçekleştirdiler.