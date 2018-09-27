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Bir yanda eğitim, diğer yanda inşaat

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 10:17 | Son Güncelleme

 MERSİN'de 32 derslikli bir okula dönüştürülmesi planlanan Cengiz Topel Ortaokulu'nda A bloktaki inşaat çalışmalarının yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte başlaması, velilerin tepkisini çekti. Öğrencilerin ders işlediği diğer bloğu, inşaat alanından sadece çelik paravan ayırıyor.

Bir yanda eğitim, diğer yanda inşaat

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de 32 derslikli bir okula dönüştürülmesi planlanan Cengiz Topel Ortaokulu'nda A bloktaki inşaat çalışmalarının yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte başlaması, velilerin tepkisini çekti. Öğrencilerin ders işlediği diğer bloğu, inşaat alanından sadece çelik paravan ayırıyor.
Nusratiye Mahallesi'ndeki Cengiz Topel Ortaokulu'nun 32 derslikli bir okula dönüştürülmesi için 2017- 2018 eğitim- öğretim yılının ardından çalışması başlatıldı. Ancak çalışmalar, 3 aylık yaz tatili döneminde bitirilemedi. Buna tepki gösteren veliler, çocuklarının inşaat alanının yanı başında eğitim görmesinden endişe duyduklarını söyledi. Ödenek bulunamadığı için çalışmaların geciktiğini ileri süren anne-babalar, sadece çelik paravanla kapatılan inşaat alanının okul bahçesinden ayrılması için ek tedbirlerin alınmasını talep etti. İsmini belirtmek istemeyen bir veli, "Okul tam anlamı ile eğitim ve öğretime hazır değil. Okul bahçesinin yanı başında inşaat alanı var. Çocuğumuzu okula gönderirken aklımız onlarda kalıyor. Gönlümüz hiç rahat değil. Bu zamana kadar beklemenin mantığını anlamıyorum. Çocuklarımızın başına herhangi bir olumsuzluk gelme ihtimali var. Sonuçta yanı başlarında bir inşaat bulunuyor" dedi.
'GÖNÜLLER RAHAT OLSUN'
Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise 1960'lı yıllardan bu yana hizmet veren okuldaki çalışmaların yazışmalar, ödenek hazırlanması ve ihale süreci nedeni ile geç başladığını bildirdi. 3 katlı 32 derslikli binanın en kısa sürede hizmete gireceğini kaydeden yetkililer, gerekli tedbirlerin alınacağını, velilerin gönüllerinin rahat olmasını istedi.

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Bir yanda eğitim, diğer yanda inşaatBir yanda eğitim, diğer yanda inşaatBir yanda eğitim, diğer yanda inşaatBir yanda eğitim, diğer yanda inşaat

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