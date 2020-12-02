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Bir yanda insanlık diğer tarafta vicdansızlık

02.12.2020 14:56 | Son Güncelleme:
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Bursa’da farklı bölgelerde kaydedilen iki görüntü hem insanlığın, hem de vicdansızlığın ölmediğini gösterdi.Bursa’nın Kestel ilçesinde vatandaşlar yağmurlu havada sokakta yatan köpeğin ıslanmaması için dükkânın tentesini açarken, diğer yandan İnegöl ilçesindeki kimliği belirsiz kişi yada kişiler sokak köpeğinin kulağına ve yüzüne tutkal sürdü.Bursa’da dün sabah saatlerinden itibaren sağanak etkisini gösterirken, Kestel ilçesindeki işyerinin önünde yağmur altında bir köpeğin yattığını gören esnaf harekete geçti.

Bursa’da farklı bölgelerde kaydedilen iki görüntü hem insanlığın, hem de vicdansızlığın ölmediğini gösterdi.
Bursa’nın Kestel ilçesinde vatandaşlar yağmurlu havada sokakta yatan köpeğin ıslanmaması için dükkânın tentesini açarken, diğer yandan İnegöl ilçesindeki kimliği belirsiz kişi yada kişiler sokak köpeğinin kulağına ve yüzüne tutkal sürdü.
Bursa’da dün sabah saatlerinden itibaren sağanak etkisini gösterirken, Kestel ilçesindeki işyerinin önünde yağmur altında bir köpeğin yattığını gören esnaf harekete geçti. Bu kişi köpeğin yağmurda ıslanmaması üzerine dükkanın tentesini açtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Diğer olay ise İnegöl İlçesi Deydinler Köyünde meydana geldi. Yüzüne tutkal sürülerek ölüme terk edilen köpeğe köylüler sahip çıktı. Su ve yemek vererek köpeğe ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar daha sonra İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakim Ve Tedavi Merkezi’ni arayarak yaralı hayvanı yetkililere teslim etti.

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