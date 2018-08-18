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- BİR YANDA KOVALI MÜDAHALE, BİR YANDA KAĞIT OYUNU

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 17:36 | Son Güncelleme

 (geniş haber) GÜNGÖREN'DE 6 KATLI BİNADA YANGIN Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Güngören'de 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

(geniş haber) GÜNGÖREN'DE 6 KATLI BİNADA YANGIN

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Güngören'de 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Bazı mahalle sakinleri korkulu gözlerle izledikleri yangına kovalarla su atarak müdahale etmeye çalışırken, bazı mahalle sakinleri ise kahvehanede tavla ve kağıt oynamaya devam etti.
Yangın Akıncılar Mahallesi, Öğretici Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın çatısında saat 15.30 sıralarında çıktı. Binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının bir bölümünde başlayan yangın rüzgarında etkisiyle hızla diğer kısımlara yayıldı. Alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri de olay yerine çıkan sokaklara şerit çekerek önlem aldı. Bina sakinleri korkulu gözlerle yangına müdahaleyi izledi.

KOVAYLA MÜDAHALE ETTİ
Yangın nedeniyle çatıdan düşen bazı parçalar tehlikeye neden oldu. Bazı parçalar alt katlardaki balkonlara düşmesi nedeniyle yan apartmandaki bir kişi eline aldığı kovayla su atarak müdahale etti. Yangının çıktığı binanın karşısında bulunan kahvehanede bazı kişilerin olup biteni umursamadan tavla ve kağıt oynaması dikkat çekti. Yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası kontrol altına alınırken
bir itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor

Görüntü Dökümü
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-Alevlerden görüntü
Binadan görüntü
İtfaiye ekiplerinden görüntü
Vatandaşlardan görüntü
Tavla ve kağıt oynayanlardan görüntü
Kovayla müdahale eden vatandaş
Görgü tanığı ile röportaj
Diğer detaylar

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