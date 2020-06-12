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Bir yanda yağmur duası yapıldı, diğer yanda dolu yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 13:49 | Son Güncelleme

Sivas’ın Kangal ilçesinde eller yağmur duası için semaya yükselirken, Doğanşar ilçesinde ise yağan dolu, sel oldu.

Sivas’ın Kangal ilçesinde cuma namazı sonrası eller yağmur duası için semaya yükseldi. Sosyal mesafe kuralını gözeterek saf tutan cemaat, yağmur yağması için dua etti. Aynı saatlerde ise Sivas’ın Doğanşar ilçesine 7 kilometre olan Çalıcı Yaylası’nda dolu yağışı meydana geldi. Yaklaşık 10 dakika boyunca yağan fındık büyüklüğündeki dolu, etrafı adeta beyaza bürüdü. Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen İlker İncir isimli vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, yağan dolunun sel olup aktığı dikkat çekti.

(İHA)

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