Bir yanda yağmur duası yapıldı, diğer yanda dolu yağdı

Sivas’ın Kangal ilçesinde cuma namazı sonrası eller yağmur duası için semaya yükseldi. Sosyal mesafe kuralını gözeterek saf tutan cemaat, yağmur yağması için dua etti. Aynı saatlerde ise Sivas’ın Doğanşar ilçesine 7 kilometre olan Çalıcı Yaylası’nda dolu yağışı meydana geldi. Yaklaşık 10 dakika boyunca yağan fındık büyüklüğündeki dolu, etrafı adeta beyaza bürüdü. Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen İlker İncir isimli vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, yağan dolunun sel olup aktığı dikkat çekti.

(İHA)

