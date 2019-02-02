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Bir yandan Maduro yandaşları diğer yanda Guaido destekçileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 20:59 | Son Güncelleme

Venezuela’da hem muhalifler hem de Nicolas Maduro taraftarları sokaklara indi.

Venezuela’da hem muhalifler hem de Nicolas Maduro taraftarları sokaklara indi. Muhalifler devlet başkanlığının Juan Guaido’ya devredilmesini istiyor, destekçiler ise Nicolas Maduro’nun devamlılığını destekliyor.
Muhalefet ve hükümet yanlısı protestocular bir yandan Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek veriyor. Diğer yandan kendini başkan ilan eden Juan Guaido yanlıları da sokağa çıktı. Muhalifler Guaido’nun çağrısıyla sokağa inerken, Maduro taraftarları ise Chavez devriminin 20’nci yılı kutlamaları için yollara çıktı.

Hava Kuvvetleri Komutanı’ndan Guaido’ya destek
Guaido taraftarları Venezuela bayrakları, ıslık sesleri arasında başkentin beş farklı noktasında toplandı. Şehrin Las Mercedes bölgesinde bulunan Avrupa Birliği’nin (AB) genel merkezine doğru yürümeye başladı. Guaido’yu destekleyen göstericilerin askerlerle samimi olduğu videolar dikkat çekti. Venezuela Hava Kuvvetleri Komutanı Genel Francisco Ynez’in de Guaido’ya destek vermesi gözlerden kaçmadı.

Chavez’in 20’nci yılını kutlamak için sokaktalar
Maduro destekçileri ise Hugo Chavez’in devlet başkanlığı koltuğuna oturmasının 20’nci yıldönümünü kutlamak için Bolivar Bulvarı’nın merkezinde toplandı. Maduro yanlıları, ABD’nin öncülüğündeki bazı ülkelerin Devlet Başkanı Maduro’ya siyasi işkence yaptıklarını iddia ederek, tepkilerini dile getirdi.

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