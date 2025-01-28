HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bir yenidoğan skandalı daha! Doktor çalıştığı özel hastanede yapılanları sosyal medyada ifşa etti! 'Bu bir suç duyurusudur'

Bir yenidoğan skandalı daha! Doktor çalıştığı özel hastanede yapılanları sosyal medyada ifşa etti! 'Bu bir suç duyurusudur'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.01.2025 08:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan 'yenidoğan skandalı' olayına bir benzeri daha eklendi. İstanbul Gaziosmanpaşa'da çalışan bir doktorun itirafı her şeyi ortaya çıkardı. Doktor, kendi çalıştığı hastanedeki meslektaşının yaptıklarını sosyal medyada bir bir ifşa etti. Ayrıca bunu da sosyal medyada sırf beğeni ve etkileşim almak için yaptıklarını iddia etti. Dahası da var! İşte korkunç olayın detayları...

Bir yenidoğan skandalı daha! Doktor çalıştığı özel hastanede yapılanları sosyal medyada ifşa etti! 'Bu bir suç duyurusudur'

Yenidoğan bebeklerin canlarını para uğruna hiçe sayan vicdansızların ardından bir skandal daha yaşandı. Bu kez olayın adresi İstanbul Gaziosmanpaşa'da hizmet sunan özel bir hastane. Hastanede çalışmakta olan kadın doğum doktoru hastalara yapılan kötü muameleye daha fazla dayanamadı ve her şeyi ortaya döktü. Aynı hastanede çalıştığı meslektaşını şikayet eden doktor, yenidoğan bebeklere kötü muamelede bulunulduğunu öne sürdü.

AW378615_01

Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastanede çalışan doktor Emrah Ergün, sosyal medya hesabından hastanesiyle ilgili iddialarda bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıklı Çözüm' isimli sosyal medya hesabından ise iddiaların İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından incelendiği bilgisi paylaşılırken hastanenin yazılı açıklamasında iddiaların gerçek dışı olduğu ve hukuki süreç başlatıldığı aktarıldı.

'BU BİR SUÇ DUYURUSUDUR'

AW378615_03

Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanede çalışan doktor Emrah Ergün, edinilen bilgiye göre, kendi sosyal medya hesabından ‘Bu bir suç duyurusudur, yeni doğanlara yapılanın çok daha kötüsü hastanemde yapılıyor' ifadeleriyle sosyal medyaya video çekilmesi amacıyla gebelerin erken doğuma alındığına ve böbrek yetmezliği ile diyaliz süreçlerine yönelik iddialarda bulundu.

AW378615_02

İddiaların ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı 'Sağlıklı Çözüm' isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sosyal medyada bir özel sağlık kuruluşunda görevli hekimin iddialarını da içeren konu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle incelenmektedir. Konuyla ilgili idari ve hukuki süreçler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

HASTANE İDDİALARI YALANLADI

AW378615_04

Öte yandan, iddialara karşı hastanenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “33 yıldır sizlerin güveni ve desteğiyle, uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmaktayız. JCI ve TEMOS gibi dünyanın en saygın akreditasyon kuruluşları tarafından onaylanmış kalite standartlarımız, her bir hastamıza verdiğimiz değerin göstergesidir. Hastanemiz hakkında sosyal medyada yer alan iddiaların tamamı gerçek dışıdır.

Her türlü tıbbi işlemimiz, hasta güvenliği odaklı protokoller çerçevesinde, denetime açık şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu asılsız iddiaları ortaya atanlar ve yayanlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. Binlerce hastamızın sağlığını emanet ettiği kurumumuzun itibarını korumak için gereken tüm yasal haklarımızı kullanacağız. 33 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da en yüksek etik ve tıbbi standartlarda hizmet vermeye devam edeceğiz. Bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa skandal yenidoğan bebek yenidoğan çetesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 Şubat sonrası yeni dönem: Artık daha fazla para ödeyeceksiniz

1 Şubat sonrası yeni dönem: Artık daha fazla para ödeyeceksiniz

Eleman sıkıntısı için kritik adım! Bu kursa gidene günlük 850 lira verilecek, sigortası da yatırılacak

Eleman sıkıntısı için kritik adım! Bu kursa gidene günlük 850 lira verilecek, sigortası da yatırılacak

İmamoğlu’ndan Özel’le kritik görüşme sonrası çarpıcı paylaşım!

İmamoğlu’ndan Özel’le kritik görüşme sonrası çarpıcı paylaşım!

Sokak röportajı sonrasında tutuklandı!

Sokak röportajı sonrasında tutuklandı!

Aile tartışmasında katliam yaptı! Eve gelen polis ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı

Aile tartışmasında katliam yaptı! Eve gelen polis ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı

Tam 110 milyon TL dolandırdılar! 7 ilde operasyon

Tam 110 milyon TL dolandırdılar! 7 ilde operasyon

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.