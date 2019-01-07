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Bir yıl arayla iki akrabasıyla nişanlandırıldı! O kız çocuğundan haber var

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 17:37 | Son Güncelleme

Adana’da 16 yaşındayken dayısının 14 yaşındaki oğlu ile 17 yaşında ise halasının torunuyla nişanlandırılan genç kız, evden kaçtıktan 5 gün sonra ailesi tarafından bulundu.

Bir yıl arayla iki akrabasıyla nişanlandırıldı! O kız çocuğundan haber var

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 Ocak günü okuldan çıkarak eve gelen meslek lisesi 2. sınıf öğrencisi G.H.’den (17) ailesi bir daha haber alamadı. Anne Gülay (40) ile baba Mehmet Hançer (45), emniyete giderek kızlarının bulunması için başvurdu.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Anne Gülay Hançer, kızının hayatından endişe ettiğini söyleyerek, "Kızımı 2016 yılında 16 yaşındayken kardeşimin 14 yaşındaki oğlu ile nişanlandırdık. Bir süre sonra kardeşim oğlunun yaşı küçük diye kızımı istemedi. Ondan sonra da 2017 yılında bu kez kızımı halamın torunu ile nişanlandırdım. Şimdi de kızım kayboldu hayatından endişe ediyorum" demişti.

ARKADAŞININ EVİNDE BULUNDU

Kayıp kızdan 5. günde iyi haber geldi. Aile kızlarını Akkuyu TOKİ konutlarında bir arkadaşının evinde bulup evlerine götürdü.

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