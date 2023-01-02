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Bir yıl içinde öleceği söylenmişti... Uygulanan deneysel yöntem sayesinde kanseri yendi

02.01.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanserin etkileri hastalığı yaşayan kişiye ve çevresini yıkıma sürükleyebiliyor. Oldukça yorucu olan kanser tedavisi hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı derinden etkiliyor. Birçok kanser hastası tedavi sürecinde hayatını kaybediyor. Ancak bu süreçte mucizevi etkiler de görülebiliyor. Öleceği söylenen Robert Glynn'e yapılan deneysel tedavi umut ışığı oldu.

Bir yıl içinde öleceği söylenmişti... Uygulanan deneysel yöntem sayesinde kanseri yendi

51 yaşındaki kaynakçı Robert Glynn, 2020 yılında yaşadığı omuz ağrısı nedeniyle doktora gitti. Hastanede yapılan testlerin ardından Glynn'e karaciğerindeki safra kanalında adrenal bezine sıçrayan ölümcül bir kanser türü teşhis konuldu. Bu süreçte iki yıldır haberi olmadan kanserle yaşadığını öğrenen Glynn'in kanseri safra kesesi enfeksiyon kaptıktan sonra tesadüfen keşfedildi.

SON ŞANS OLARAK İLAÇ DENEMELERİNE KATILDI

Glynn, üstelik hastalığın ileri evrelerinde olduğunu tespit etti. Doktorlar hastalığın teşhisinden sonra Glynn'in uzun yaşayamayacağını açıkladı. Bu haberi alan Glynn son şans olarak İngiltere'nin Manchester kentindeki bir kanser tedavi merkezinde uygulanan deneysel immünoterapi ilacı denemesine katıldı.

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KANSERDEN TAMAMEN KURTULDU

Yapılan ilaç deneyi sayesinde geleneksel kemoterapi yöntemleri ile birlikte karaciğerindeki tümörü 12 cm'den 2,6 cm'ye küçülebildi. Adrenal bezlerindeki başka bir tümörü 7 cm'den 4,1 cm'ye kadar küçüldü. Bu sayede Glynn, nisan ayında ameliyat olabildi. Glynn, kanserin tedavi süreci ve ameliyatının ardından üç aylık taramaları da tamamlandıktan sonra bu hastalıktan tamamen kurtulduğunu öğrendi.

"BU ŞANSIN ÜZERİNE ATLADIM"

Bay Glynn, "Bana araştırmaya katılma seçeneği verildiğinde, bu şansın üzerine atladım. Ömrünü uzatmak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. İki yıldır kanser olduğum ve hiçbir fikrim olmadığı için kendimi çok şanslı hissediyorum." Daily Mail'e göre, kanser ilacı tedavisinin deneysel doğası bu aşamada adlandırılamayacağı anlamına gelse de, Bay Glynn her şeyi açıklığa kavuşturmayı "ezici" buldu. Yaptığı açıklamada "Tuhaf bir şekilde, tanıya sahip olmak hayatımı değiştirdi. Ortağım Simone ile birlikte doğaya çıkıyoruz ve bir sürü yürüyoruz. Böyle bir şey olduğunda hayatın yaşamak için olduğunu anlıyorsunuz." dedi.

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BESLENMESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bay Glynn'in durumunda olduğu gibi kanser yayıldığında, ameliyatın amacı kanseri iyileştirmek değil semptomları iyileştirmektir. Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek ve kanserin nüksetmesini durdurmak için kullanılan ilaçtır. Bay Glynn ayrıca "tüm işlenmiş gıdaları, rafine şekeri, sütü ve süt ürünlerini" diyetinden çıkardı. Bay Glynn, artık "her gün bir smoothie ve bol miktarda organik meyve ve sebze" yediğini belirtti. Bay Glynn, "Size yardım etmesi için sadece doktorlara güvenemeyeceğinizi fark ettim. Kendinize de yardım etmelisiniz," dedi.

İMMÜNOTERAPİ NEDİR?

İmmünoterapi bağışıklık sisteminin kanser hücreleri ile savaşmasını sağlayan bir tedavi türüdür. Bağışıklık sistemi vücudun enfeksiyon hastalıkları ve diğer hastalıklarla savaşmasını sağlar. Akyuvarlar, lenf sisteminin doku ve organlarından oluşur.

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SAFRA KANALI KANSERİ BELİRTİLERİ

  • Cildiniz veya göz aklarınız sararır (sarılık), ayrıca cildinizde kaşıntı, normalden daha koyu idrar ve daha soluk dışkı olabilir.
  • İştah kaybı veya denemeden kilo verme
  • Genel olarak iyi hissetmemek
  • Yorgun hissetmek veya hiç enerjiye sahip olmamak
  • Yüksek bir sıcaklık veya titreme hissetmek
  • Karnında ağrı
    Bu belirtilerden herhangi biri iki hafta içinde kendiliğinden düzelmezse veya kötüleşirse bir doktora görünmeniz önerilir.
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