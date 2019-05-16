Bir yıl önce trafik kazasında yaralanan vatandaş hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce geçirdiği kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ferdi Başmak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Başmak, Maden Mahallesi’nde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza 18 Mayıs 2018 tarihinde Ahmet Türkel Çevre yolu Deydinler kavşağında meydana geldi. Ferdi Başmak idaresindeki motosiklet ile Ömer Z. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yaklaşık 1 yıldan bu yana tedavi gören Başmak dün yaşam savaşını kaybetti. 1 yıl sonra hayatını kaybeden Ferdi Başmak öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maden Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.



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