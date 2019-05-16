HABER

Bir yıl önce trafik kazasında yaralanan vatandaş hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 16:07 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce geçirdiği kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ferdi Başmak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir yıl önce trafik kazasında yaralanan vatandaş hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce geçirdiği kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ferdi Başmak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Başmak, Maden Mahallesi’nde toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, kaza 18 Mayıs 2018 tarihinde Ahmet Türkel Çevre yolu Deydinler kavşağında meydana geldi. Ferdi Başmak idaresindeki motosiklet ile Ömer Z. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yaklaşık 1 yıldan bu yana tedavi gören Başmak dün yaşam savaşını kaybetti. 1 yıl sonra hayatını kaybeden Ferdi Başmak öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maden Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Ayağını iş makinesi ezen stajyer kız ağır yaralandıAyağını iş makinesi ezen stajyer kız ağır yaralandı
Emekli öğretmenden 'kırkyama' sergisiEmekli öğretmenden 'kırkyama' sergisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

Çarşı lideri Ayhan Güner'e silahlı saldırı anı

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

MAK Araştırma'dan İstanbul anketi! İşte son durum...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti: Pişman değilim, kadran 280'de kaldı

İki kişinin öldüğü kazada sürücünün sözleri şoke etti

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Suç makinası çıktılar

Hırsızlıktan gözaltına alınmışlardı! Sabıkaları şoke etti

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Minik Nurcan'ın eteğinin bulunduğu derede arama yapılıyor

Kayıp AA muhabiri Abdülkadir Nişancı için derenin yönü değiştirilecek

Kayıp AA muhabiri için derenin yönü değiştirilecek

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Evden kötü kokular gelince korkunç gerçek ortaya çıktı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.