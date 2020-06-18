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Bir yılan haberi daha! Bu kez Malatya'da görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 15:31 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yılanlar birçok yerde görülmeye başladı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde mezrada da görülen yılanlar korkuttu.

Bir yılan haberi daha! Bu kez Malatya'da görüldü

Evlere ve araçlara giren yılanlar korku dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte birçok yerde görülen yılanlara karşı yetkililer uyarırken, Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi Kalecik mezrasında da ortaya çıkan yılanlar korkuttu.

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Mezrada hayvanlarını otlatan Mustafa Karakaş, kuyudan su çektiği sırada yaklaşık 2 metre uzunluğunda 2 yılanla karşılaştı. Bu anları cep telefonları ile de kayda alan Karakaş, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde bölgedeki vatandaşları da yılanlara karşı uyardı.

Mezrada görülen yılanlar korkuttu

(İHA)

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