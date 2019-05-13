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Bir yılda 108 kilo zayıfladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:25 | Son Güncelleme

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Cem Örtülü, fazla kilolarından kurtulmak için başladığı mücadelede bir yılda 230 kilodan 122 kiloya düştü - Geçirdiği mide ameliyatı sonrası spor yapıp diyet uygulayan tır şoförü Cem Örtülü 100 kiloya düşmeyi hedefliyor - Cem Örtülü: - "Hedefim olan 100 kilograma 22 kilogram kaldı. Allah'ın izniyle bunu da vereceğim. Şu anda gidişatım çok iyi, sıkıntı yaşamıyorum. Herhangi bir sağlık sorunum da kalmadı"

MERSİN (AA) - HAKAN CAN ŞAHİN - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Cem Örtülü, geçirdiği mide ameliyatından sonra spor ve diyetle 1 yıl içinde 108 kilo verdi.

Tır şoförlüğü yapan 230 kilo ağırlığındaki Örtülü, sadece spor ve diyet yaparak fazla kilolarından kurtulamayınca Tarsus ilçesindeki özel bir hastanede tüp mide ameliyatı oldu.

Taburcu edildikten sonra yediklerine ve içtiklerine dikkat eden Örtülü, her gün düzenli yürüyüş yapmaya başladı.

Sağlıklı bir yaşamı artık kendisine ilke edinen Örtülü, aradan geçen bir yılda 230 kilodan 122 kiloya düştü.

AA muhabirine kilo verme sürecini anlatan Cem Örtülü, fazla kilolarından rahatsızlık duyunca bir günde karar verip ameliyat olduğunu ifade etti.

Ameliyat sonrası yaşam tarzını da değiştirdiğini vurgulayan Örtülü, bu sayede başarılı sonuç aldığını söyledi.

Örtülü, eskiden yürüyememe, nefes darlığı, uykusuzluk gibi sorunlar yaşadığını aktararak, "Bir yerde gezerken insanların bana çok farklı bakması gibi sıkıntılarım vardı. Çok bunlar artık geride kaldı." dedi.

Çevresindekilerin kendisine bakışının bile değiştiğini vurgulayan Örtülü, şöyle devam etti:

''O zamanki durumum ile şimdiki durumum arasında yüzde yüz fark var. Artık insanların bakış açısı farklılaştı. Şu anda çok iyiyim. Hedefim olan 100 kilograma 22 kilogram kaldı. Allah'ın izniyle bunu da vereceğim. Şu anda gidişatım çok iyi, sıkıntı yaşamıyorum. Herhangi bir sağlık sorunum da kalmadı. Yürümekte ve uyurken bir sıkıntı yaşamıyorum. Hayatım değişti şu anda.''

Örtülü, kilo verme konusunda yaşam tarzına özel önem verilmesi gerektiğinin altını çizerek, yeme içmede gösterilecek özen ile sportif faaliyetlerin önem taşıdığını belirtti.

- "Biz de memnunuz"

Anne Gönül Örtülü de oğlunun fazla kilolarından kurtulduğuna sevindiğini ve sağlıklı bir yaşam sürdüğünü görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Oğlunun bir yıldır ekmek, şeker ve tuzdan uzak durduğunu aktaran Örtülü, ''Çok şükür iyi oldu. Şimdiki halinden kendi kadar biz de memnunuz.'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Örtülü Mersin

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