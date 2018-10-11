Bir yılda 227 hastaya nakil yaptılar

Duyarlı ailelerin bağış yapmalarıyla birçok hastanın kurtarıldığını ifade eden Aydınlı, bağışlanan organların toplumun duyarlılığını arttığının göstergesi olduğunu vurguladı.

Beyin ölümü bildirim oranlarının bu yıl Antalya bölgesinde daha fazla olduğuna değinen Aydınlı, beyin ölümü olanlar arasında çocukların da bulunduğunu hatırlattı.

Organ nakli merkezi olarak da bu yıl 42 karaciğer, 185 böbrek nakli yaptıklarını belirten Aydınlı, "Yıl sonu itibarıyla 50'nin üzerinde karaciğer, 240 civarında da böbrek nakli yapmayı planlıyoruz. Geçen yılki rakamları aşmayı hedefliyoruz." dedi.

Hastanenin Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastane olarak farklı alanlarda başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Özellikle çocuklarda karaciğer nakli arttı, 10 civarında çocuk karaciğer nakli oldu. Aynı anda hem karaciğer hem böbrek eş zamanlı nakillerimiz de devam ediyor. Karaciğerde çok farlı hastaları da ameliyat ettik. Türkiye'nin birçok yerinden, damar tıkanıklığına bağlı, siroz hastalarına ünitemizde iyi müdahale edildi. Benzer hastalar hastanemize yöneldi, Türkiye genelinden başvuru çok. Ümit ediyorum ki yıl sonuna kadar organ bağışında belirli bir noktayı geçeceğiz. Antalya ve Akdeniz Üniversitesi bu konuda, çok iyi."

Türkiye'de nakillerin yüzde 80'inin canlı vericiden, yüzde 20'sinin ise beyin ölümü gerçekleşenlerden yapıldığını anlatan Aydınlı, canlı vericilerin de çok detaylı tahlillerden geçirildikten sonra ameliyata alındığını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin yüz naklinden kola, kadavradan rahim naklinden bebeğe aynı anda böbrek ve karaciğer nakline kadar yaptığı ameliyatlarla ilkleri gerçekleştirdiğini vurgulayan Aydınlı, 3 Kasım'da düzenleyecekleri toplantıda dünyada karaciğer naklinde en ünlü cerrahların bir araya gelerek, canlı yayında nakiller yapacağını bildirdi.

