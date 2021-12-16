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  4. Bir yılda 25 milyon TL kazandığı iddia edilen Hadise’den sert yanıt!

Bir yılda 25 milyon TL kazandığı iddia edilen Hadise’den sert yanıt!

16.12.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen şarkıcı Hadise’nin bu yıl 25 milyon TL’lik kazanç elde ettiği öne sürüldü. İş insanı Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla iddiaları yalanladı.

Bir yılda 25 milyon TL kazandığı iddia edilen Hadise’den sert yanıt!

Hem kariyerinde hem de özel hayatında her şeyin yolunda gittiği bir dönemden geçen Hadise, konserlerine ara vermeden devam ediyor. İş insanı Mehmet Dinçerler ile mutlu bir ilişkisi olan Hadise’nin bu yıl 25 milyon TL’ye yakın kazanç elde ettiği öne sürüldü. Hadise, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

"RAHATSIZLIK DUYUYORUM"

Instagram hesabında 13 milyondan fazla takipçisi olan Hadise, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Vatandaşın ekmek kuyruğunda, geçim derdinde olduğu bir dönemde gerçeği yansıtmayan bir “kazanç” haberi ile anılmaktan rahatsızlık duyuyorum. Umut dolu ve huzurlu günlerin geleceğine inancım sonsuz. Sevgiler, Hadise.

Hadise

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Hadise
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