Bir yılda 255 milyon 433 bin fidan toprakla buluştu

Orman varlığını korumak ve daha da artırmak adına çalışmalarına devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018 yılında 263 milyon 76 bin fidan dikildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2002’de 20,8 milyon hektar olan orman alanını, 2018’de 22,6 milyon hektara çıkarırken, 16 yıllık süreçte 5,27 milyon hektarda 4 milyar 324 milyon fidanı toprakla buluşturdu.

1 yılda 255 milyon 433 bin fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin göreve başlaması sonrası 1 Ağustos 2018 ile 8 Temmuz 2019 arasında 255 milyon 433 bin fidan dikildi. Ormanların bir ülke için güç olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Ormanların küresel ısınmayı engelleme, kirli havayı süzme, iklimi düzenleme, yağışları çoğaltma, su kaynaklarını koruma, bataklıkları kurutma, erozyon, sel ve taşkınları önleme, gürültü kirliliğini azaltma, rüzgarın şiddetini hafifletme gibi birçok noktada önemi var” dedi.

2023 hedefi; 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak

Orman varlığı noktasındaki 2023 hedefine de değinen Bakan Pakdemirli, “2023 yılına kadar 6 milyon 191 bin hektar alanda, 7 milyar adet fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Böylece orman varlığımızı 23,5 milyon hektara yani ülkemiz yüzölçümünün yüzde 30’una çıkarmış olacağız” dedi.

Ağaçlandırmada dünya üçüncüsüyüz

Çin ve Hindistan’dan sonra, ülkemiz dünyada en fazla ağaçlandırma yapan üçüncü ülke olurken, orman alanlarının artırılması ile erozyonun önlenmesi anlamında da oldukça önemli bir mesafe katediliyor. 1970’lerde 500 milyon tonluk erozyonla kaybolan toprak miktarı günümüzde 154 milyon tona düştü. 2023 hedefi ise bunu 130 milyon tona düşürmek.

