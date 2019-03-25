YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kitap almak için babasından hatıra kalan yüzüğü satmaktan bile kaçınmayan, kitap tutkunu ve kütüphane müdavimi, ortaokul mezunu Yaşar Vural, bir yılda 200'ün üzerinde kitap okuyarak çevresindekilere örnek oluyor. İki çocuk annesi 55 yaşındaki Yaşar Vural, kitap okuma alışkanlığını Muğla'dan 1,5 yıl önce Hatay'a taşındığında ilk gittiği mekan olan kütüphane sayesinde sürdürmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının Kütüphaneler Haftası dolayısıyla verdiği "Sıradışı Okurlar" ödülünü almaya hak kazanan Vural, AA muhabirine, kitap ve kütüphane sevgisini anlattı. Vural, okumayı öğrenmeden önce de kitaplara ilgisinin olduğunu, okumayı öğrendikten sonra ise kitapları bırakmadığını dile getirdi. Ortaokuldan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı tahsiline devam edemediğini aktaran Vural, kitap okumanın kendisi için bir tutku olduğunu söyledi. Evinin her yerinde kitaplar olduğunu anlatan Vural, "Mutfakta, çamaşır makinasının üzerinde kitaplarım var. Olur ya birisi gelir, torunlarım geliyor, 'Bu evde kitap okunuyor' denilmesini isterim. Üç torunum var. En küçük torunum anaokuluna gidiyor. Okuma bilmiyor ama hikaye kitabı alıyorum. Resimlere bakıyor ve kitap sevgisini aşılıyorum. Çocuklarımıza en güzel hediye kitap hediye etmek." diye konuştu.

- "Okumak nefes almaktır" Gençliğinden beri harçlıklarını biriktirerek kitap aldığını, eşinin kendisine destek olmasına rağmen, kimi zaman zorluk da çektiğini söyleyen Vural, "Eşim para veriyordu. İki kitap okuma alma hakkım varsa, o bana yetmiyordu. Sıkıntı çekmiştim bir keresinde, kitap alamamıştım. Babamın bana hatıra verdiği bir altın yüzüğü, kitap alabilmek için sattım." dedi. Kütüphanelerle çok geç tanıştığını, buna çok üzüldüğünü dile getiren Yaşar Vural, şunları anlattı: "Kütüphaneyle 20, 30 sene önce tanışsaydım farklı olurdu. Şimdi her yerde kütüphaneler var. Kitaplar ve imkanlar bol. Bizim gençliğimizde böyle değildi. Yeter ki okumak istesin gençler. Benim gençlerimize tavsiyem, okumak nefes almaktır. Benim en iyi arkadaşım kitaplar. Lütfen siz de okuyun ve vazgeçmeyin." Hatay'a yerleştikten sonra Kırıkhan Nuriye Ulviye Civelek İlçe Halk Kütüphanesine üye olduğunu, ilk zamanlar 3 kitap ödünç aldığını, bu sayının kendisine az geldiğini belirten Vural, "15 günde 3 kitap alma hakkım vardı ama daha fazlasını istedim. Kızımı, eşimi ve gelinimi de kütüphaneye üye yaptım. Onların adına da kitap alıyorum. 15 günde 12 kitap ödünç alıyorum. Bir ayda ortalama 20, yılda 200'ün üzerinde kitap okuyorum." dedi.