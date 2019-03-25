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Bir yılda okuduğu 200 kitapla "Sıradışı Okur" ödülünü kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 12:00 | Son Güncelleme

Babasından hatıra kalan yüzüğü kitap almak için satan, kitap tutkunu ve kütüphane müdavimi 55 yaşındaki Yaşar Vural, bir yılda 200'ün üzerinde kitap okuyor - Kültür ve Turizm Bakanlığının bu yılki "Sıradışı Okurlar" ödülünü almaya hak kazanan Vural, daha çok kitap ödünç almak için eşini, kızını ve gelinini de kütüphaneye üye yaptı - Yaşar Vural: - "Sıkıntı çekmiştim bir keresinde, kitap alamamıştım. Babamın bana hatıra verdiği altın yüzüğü kitap alabilmek için sattım" - "Kitapların bana verdiği mutluluğu hiçbir yerde bulamadım. Benim gençlerimize tavsiyem, okumak nefes almaktır. Lütfen siz de okuyun ve vazgeçmeyin"

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kitap almak için babasından hatıra kalan yüzüğü satmaktan bile kaçınmayan, kitap tutkunu ve kütüphane müdavimi, ortaokul mezunu Yaşar Vural, bir yılda 200'ün üzerinde kitap okuyarak çevresindekilere örnek oluyor.

İki çocuk annesi 55 yaşındaki Yaşar Vural, kitap okuma alışkanlığını Muğla'dan 1,5 yıl önce Hatay'a taşındığında ilk gittiği mekan olan kütüphane sayesinde sürdürmeye devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Kütüphaneler Haftası dolayısıyla verdiği "Sıradışı Okurlar" ödülünü almaya hak kazanan Vural, AA muhabirine, kitap ve kütüphane sevgisini anlattı.

Vural, okumayı öğrenmeden önce de kitaplara ilgisinin olduğunu, okumayı öğrendikten sonra ise kitapları bırakmadığını dile getirdi. Ortaokuldan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı tahsiline devam edemediğini aktaran Vural, kitap okumanın kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.

Evinin her yerinde kitaplar olduğunu anlatan Vural, "Mutfakta, çamaşır makinasının üzerinde kitaplarım var. Olur ya birisi gelir, torunlarım geliyor, 'Bu evde kitap okunuyor' denilmesini isterim. Üç torunum var. En küçük torunum anaokuluna gidiyor. Okuma bilmiyor ama hikaye kitabı alıyorum. Resimlere bakıyor ve kitap sevgisini aşılıyorum. Çocuklarımıza en güzel hediye kitap hediye etmek." diye konuştu.

- "Okumak nefes almaktır"

Gençliğinden beri harçlıklarını biriktirerek kitap aldığını, eşinin kendisine destek olmasına rağmen, kimi zaman zorluk da çektiğini söyleyen Vural, "Eşim para veriyordu. İki kitap okuma alma hakkım varsa, o bana yetmiyordu. Sıkıntı çekmiştim bir keresinde, kitap alamamıştım. Babamın bana hatıra verdiği bir altın yüzüğü, kitap alabilmek için sattım." dedi.

Kütüphanelerle çok geç tanıştığını, buna çok üzüldüğünü dile getiren Yaşar Vural, şunları anlattı:

"Kütüphaneyle 20, 30 sene önce tanışsaydım farklı olurdu. Şimdi her yerde kütüphaneler var. Kitaplar ve imkanlar bol. Bizim gençliğimizde böyle değildi. Yeter ki okumak istesin gençler. Benim gençlerimize tavsiyem, okumak nefes almaktır. Benim en iyi arkadaşım kitaplar. Lütfen siz de okuyun ve vazgeçmeyin."

Hatay'a yerleştikten sonra Kırıkhan Nuriye Ulviye Civelek İlçe Halk Kütüphanesine üye olduğunu, ilk zamanlar 3 kitap ödünç aldığını, bu sayının kendisine az geldiğini belirten Vural, "15 günde 3 kitap alma hakkım vardı ama daha fazlasını istedim. Kızımı, eşimi ve gelinimi de kütüphaneye üye yaptım. Onların adına da kitap alıyorum. 15 günde 12 kitap ödünç alıyorum. Bir ayda ortalama 20, yılda 200'ün üzerinde kitap okuyorum." dedi.

Kitap okurken başka ülkelere gittiğini, başka insanların hayatına girdiğini, onların yaşadıklarını hissettiğini kaydeden Vural, kitap okumayı "güzel bir bağımlılık" olarak nitelendirdi.

- "Kütüphaneye girerim ve kitapları koklarım"

Arkadaşları ve dostlarıyla da vakit geçirdiğini ama okumanın dışında hiçbir şeyin kendisini tam olarak mutlu etmediğini söyleyen Vural, interneti de sadece kitaplardaki bilgileri araştırmak için kullandığını vurguladı.

"Sosyal medya çok büyük zaman kaybı. Belli bir şeyden sonra insanlar monotonlaşıyor. Eliniz devamlı telefonda kalıyor." diyen Vural, öğrenmenin sonunun olmadığına işaret etti.

Kütüphane alışkanlığı olmayanlara en azından bir defa kütüphaneden ödünç kitap almaları tavsiyesinde bulunan Yaşar Vural, "Gelsinler kütüphanede nefes alsınlar. Kütüphaneye girerim ve kitapları koklarım. Başka bir hayat, başka bir dünya. Beni mutlu eden bir yer burası." dedi.

- Gezi kitaplarından tarihe her türde kitap

Gezi, biyografi ve tarih kitaplarını okumayı çok seven Vural, hasta eşine bakmak zorunda olduğu için ilgi duyduğu araştırmacılığı ise istediği gibi yürütemediğini de dile getirdi.

Türk, Amerikan ve Rus edebiyatının çoğu yazarının kitaplarını okuyan Vural, Maksim Gorki'ninin "Çocukluğum" kitabının kendisini çok etkilediğini, Türk edebiyatından Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt ve Cengiz Dağcı'nın eserlerini de severek okuduğunu sözlerine ekledi.

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