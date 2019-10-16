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Bir yılda üç kez kalbi durdu, yapay kalp nakli ile yaşama tutundu

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

KKTC’de yaşayan ve uzun yıllardır kalp hastası olan Çetin Şadi’nin kalp nakli gerektirecek kadar ileri derecede kalp yetmezliği bulunurken, Şadi’nin son bir yılda 3 kez kalbi durdu.

Bir yılda üç kez kalbi durdu, yapay kalp nakli ile yaşama tutundu

KKTC’de yaşayan ve uzun yıllardır kalp hastası olan Çetin Şadi’nin kalp nakli gerektirecek kadar ileri derecede kalp yetmezliği bulunurken, Şadi’nin son bir yılda 3 kez kalbi durdu. Şadi, geçirdiği yapay kalp nakli operasyonu ile yaşama yeniden tutundu.
Uzun yıllardır kalp hastası olan ve ileri derecede kalp yetmezliği bulunan Çetin Şadi, sürekli yaşadığı ritim bozukluğu şikayetiyle hayatına devam ediyordu. Sık sık kalbi duran ve her seferinde hayata yeniden döndürülen Çetin Şadi’ye bu süre zarfında anjiyo, stent ve kalp pili implantasyonu tedavileri uygulanırken bu tedaviler de geçici rahatlama sağlamaktan ileriye gidemedi. Son bir yıl içinde kalbinin 3 kez durması nedeniyle kalp nakli kaçınılmaz olan Çetin Şadi, koma halindeyken ailesinin onayı ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yapay kalp nakli ameliyatına alındı. Şadi, geçirdiği operasyon sonrası yaşama yeniden tutundu.

"Son bir yıl içinde kalbi 3 kez durdu”
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen yapay kalp nakli operasyonunda yer alan Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu, Çetin Şadi’nin operasyon öncesi sağlık durumunu şöyle anlattı:
"Kalp ritim problemi yaşayan Çetin Şadi, sürekli kalp durması ile karşı karşıya kalmakta, ileri derece kalp yetmezliği ile mücadele etmekteydi. Son bir yılda 3 kez kalbi duran hastamız gerçekleştirilen acil müdahalelerle hayata dönmeyi başardı. Hastaneye son yatışında solunum cihazına bağlanan hastamıza kalbi destekleyen birçok ilaç başlanmasına rağmen sonuç alınamadı.”

“Donör bulmada zorluk yaşıyoruz”
Donör bulmada yaşanan zorluklar nedeniyle kalp naklinin istendiği zaman gerçekleştirilebilecek bir operasyon olmadığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Balcıoğlu, bu nedenle KKTC’de sınırlı sayıda kalp nakli gerçekleştirilebildiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Balcıoğlu bu güçlüklere ek olarak, hastanın hayatta kalışı için zamanla yarış halinde olmaları nedeniyle Çetin Şadi’ye, günümüzde dünyada kalp nakli bekleyen hastalarda kullanılan ve çığır açan bir yöntem olan ventrikül destek cihazı implante edilmesine karar verdiklerini bildirdi.

"Hastamızın hayatta kalması için tek çözüm, kalp destek cihazı operasyonuydu”
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanı Dr. Ali Önder Kılıç ise Çetin Şadi’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarında, "Hastamız, iskemik kardiyomiyopati denilen, kalp krizine bağlı kalp fonksiyonlarında ileri derecede gerileme sonrası, kalp yetmezliği tablosu ile hastanemize gelmiş ve yapılan müdahaleler hastayı toparlama açısından yetersiz kalmıştır. Çetin Bey çok zor durumdaydı, bilinci kapalı, bütün organ fonksiyonları bozulmuş vaziyetteydi. Kalp nakli operasyonu olmaması ya da kalp destek cihazı takılmaması durumunda hastamızın kaybı söz konusuydu” ifadelerinde bulundu.

“Kalp destek cihazları hastaları büyük ölçüde rahatlatıyor”
Çetin Şadi’nin operasyon sonrası sağlık durumu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Ali Önder Kılıç, hastanın vücudunun kalp destek cihazına uyum gösterdiğini, buna bağlı olarak da kısa sürede sağlığında çok hızlı bir düzelme kaydedildiğini ve hastaneden yürür vaziyette taburcu edildiğini söyledi.
Bu hasta gruplarının gece nefes darlığı ile uyanma, normal yaşantılarında egzersiz yapamama, merdiven çıkamama ve yürüyüş sırasında zorlanma gibi sıkıntılar yaşadığını ifade eden Uzm. Dr. Ali Önder Kılıç, ventrikül destek cihazı takıldıktan sonra bu sıkıntıların büyük ölçüde atlatıldığını kaydetti. Bu cihazla birlikte hastaların çok rahat hareket edebildiğini ve merdiven çıkabildiğini belirten Kılıç, "Hastalar ventrikül destek cihazı takıldıktan sonra seyahat edebiliyor, araba kullanabiliyorlar ve daha kaliteli bir uykuya sahip olabiliyorlar. Yapamadıkları bütün eylemleri, cihazın implante edilmesiyle birlikte büyük ölçüde gerçekleştirebiliyorlar” dedi.

"Günlük ihtiyaçlarımı görebiliyorum”
Geçirdiği kalp destek cihazı operasyonu öncesi ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Çetin Şadi ise “En son, göğüste ve özellikle sırt bölgesinde çok şiddetli ağrı şikayeti ile hastaneye getirildim. Burada tekrar komaya girdim. Eşimin ve çocuklarımın onayı ile kalp destek cihazı operasyonuna alındım. Başarı ile gerçekleştirilen operasyon sonrası 3. günde kendime geldim. Kendimi gün geçtikçe daha iyi hissetmeye başladım ve yataklı servisteki tedavim sonrasında hastaneden taburcu oldum. Günlük ihtiyaçlarımı rahatlıkla görebiliyorum” diye konuştu.
Açıklamalarının sonunda organ bağışının önemine de değinen Çetin Şadi, “Halkımız bu konuda henüz yeterli bilince sahip olmadığı için organ bağışında bulunmamakta, bu da nakil operasyonlarının gerçekleştirilmesinde zorluklar yaşanmasına neden olmaktadır. Halkın organ bağışında bulunması gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

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