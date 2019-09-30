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Bir yılın emeğini bir gecede çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 12:32 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki üzüm bağında kuruttuğu üzümleri sergiden toplayarak çuvallara koyan Sami Ertürk Polat isimli üretici sabah kalktığında yaklaşık 2 ton gelen 36 çuvalının kaybolduğunu fark etti.

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki üzüm bağında kuruttuğu üzümleri sergiden toplayarak çuvallara koyan Sami Ertürk Polat isimli üretici sabah kalktığında yaklaşık 2 ton gelen 36 çuvalının kaybolduğunu fark etti. Polat, 11 aylık emeğinin gittiğini belirterek jandarmaya şikayette bulundu.
Alaşehir’e bağlı Delemenler Mahallesi’nde üzüm üreticisi Sami Ertürk Polat’a ait üzüm çuvalları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Sami Ertürk Polat isimli üzüm üreticisi, Delemenler Mahallesi Ortahan mevkisinde bulunan üzüm bağının içinde kuruttuğu üzümleri gece saatlerinde sergiden toplayarak çuvallara yerleştirdi. Gece yorgun düşen Sami Ertürk Polat, bağdan ayrılmayarak otomobilinin içinde uyudu. Sabah kalktığında ise bir yıllık emeklerinin çalındığını fark ederek jandarmaya haber verdi. 36 çuvalda yaklaşık 2 ton kuru üzüm olduğu öğrenildi.
Üzüm üreticisi Sami Ertürk Polat, "Dün ikindi sularında üzüm savurmaya başladık. Gece saat 01.00 sularında bitirdik. Üzüm savurmaya yardım eden arkadaşlar, gittikten sonra, hava serin olduğu için otomobilimin içine girip oturdum. Kaloriferi açtım, sıcaklıkla saat 02.00’den sonra uyumuş kalmışım. Sabah uyandığımda güneş doğmuştu. Otomobilimden indim, üzüm çuvallarımın eksik olduğunu fark ettim. 36 adet üzüm çuvalım, hırsızlar tarafından çalınmış, jandarmaya şikayette bulundum. 11 aylık emeklerim gitti. Çaresizim, inşallah yakalanırlar." dedi.
Üretici Sami Ertürk Polat’a ait 36 üzüm çuvalı yaklaşık 2 ton üzümün çalınmasıyla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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