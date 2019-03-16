Bir yılın sonunda eşi ve kızı için yürüdü

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- İŞ için gittiği Ukrayna'da şiddetli baş ağrısı sonucu aniden rahatsızlanan ve geçirdiği felç ile yürüme-konuşma yetisini kaybeden Mustafa Yılmazoğlu, bir yıllık nörorehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Kırklareli'nde yaşayan 56 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Mustafa Yılmazoğlu, bundan bir yıl önce iş için gittiği Ukrayna'da aniden rahatsızlandı. Şiddetli baş ağrısı sonucu hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakıma alınan Yılmazoğlu, 3 günlük tedavinin ardından İstanbul'a getirildi. Yılmazoğlu'nun İstanbul'da yoğun bakım süreci başladı. Kolunu, bacağını oynatamayan ve konuşamayan Mustafa Yılmazoğlu, tedavisinin ardından nörorehabilitasyon sürecine girdi. Memorial Şişli Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Çakar ve ekibi tarafından bir yıl süreyle tedavi edilen Yılmazoğlu, yüremeye başladı.

"HİÇBİR ZAMAN UMUTSUZLUĞA KAPILMADIK"

Hastalığı boyunca devamlı eşinin yanında olan Nur Yılmazoğlu, zor günler geçirdiklerini belirterek, "Yatağa bağımlı haldeydi, ayağa bile kalkamıyor, yürüyemiyor, yemeğini yiyemiyordu. En azından konuşup bir derdini bize anlatamıyordu. Tedavi sonrası büyük bir aşama kaydettik. Artık yürüyebiliyor, en azından kendini anlatabiliyor. Tabi ki ailecek bizim için de çok zor bir süreçti. Çok zor günler yaşadık. Eşim ve kızım hep birlikte bu süreci atlatmaya çalıştık. Ancak hiç umutsuzluğa kapılmadık. Eşimin her zaman iyileşeceğini düşündüm. O şekilde her zaman ona karşı özenle davrandık. Kızım, eşim veben üçlü sacayağı gibi olduk" dedi.