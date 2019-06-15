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Bir yıllık emekler bir dakikada heba oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 12:33 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 528 bin 110 adayın başvurduğu 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınav’nın (YKS) ilk oturumu yapıldı.

Eskişehir’de, ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 528 bin 110 adayın başvurduğu 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınav’nın (YKS) ilk oturumu yapıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava geç kalan bazı üniversite adayları, kapıların kapatıldığını görünce büyük şok yaşadı.
Bu yıl yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayının girdiği YKS’de, ÖSYM tarafından verilen 135 dakikalık sürede ter döktü. Saat 10.15’te başlayan sınav öncesinde aileler, çocuklarının bu önemli gününde onları yalnız bırakmadı. Saat 10.00 itibariyle yapılan uyarıların ardından kapılar kapatılarak sınav için gelenler alınmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da son giriş saatini kaçıran bazı üniversite adayları, sınava gireceği okulların kapısından hüsranla dönerek bir yıllık emeklerini boşa çıkardı.

“Kendisi evde okudu, kendisi çalıştı”
Fakülte kapısında oğlunu beklediğini söyleyen Hüseyin Yılmaz (67), “Oğlumu desteklemek için yanında bekliyorum. Tüm Ümmet-i Muhammed’e dua ediyorum. Ben ona kitapevinden kitap aldım. Kendisi evde okudu. Kendisi çalıştı. Devam ediyor. İnşallah kazanır. Ben maddi manevi her konuda yardımcı oldum. Hedefi hukuk fakültesini kazanmak. ‘İnşallah baba kazanırım’ diyor. Amacı o. Bütün gençlere dua ediyorum. Bu millete, bu bayrağa hayırlara vesile olsun. Vatan için canımı da feda ederim. Başarılar dilerim. Sağlık ve mutluluk olsun” ifadelerini kullandı.

“Ben lise sınavına girerken abim benimle geldi, O üniversite sınavına girerken ben abimle geldim”
Ağabeyi sınavdayken fakülte kapısında bekleyen 13 yaşındaki Hasan Taha Geriş ise, “Ağabeyim üniversite sınavına giriyor. Onun için buraya geldim. Dershaneye giderek ve evde kendi çabasıyla çalıştı. Mühendislik istiyor. Ben lise sınavına girerken abim benimle geldi. O üniversite sınavına girerken ben abimle geldim. Herkes kalabalık bir şekilde gelmiş, ben kendim geldim” dedi.
Öte yandan, YKS, yarın da 2 ve 3’üncü oturumlarla devam edecek.

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