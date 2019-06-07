İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "23 Haziran'da seçime gidilecek ve herkesin gözü önünde oylar sayılacak ve bir şaibe ortadan kalkacak. Bu kadar basit. Bir yolsuzluk ortadan kalkmış olacak." dedi.

Soylu, Gaziosmanpaşa'daki Trabzonlular Derneği'nde yaptığı konuşmada, bayram tatili dönüşünde aldıkları tedbirlerle trafik kazalarında son 10 yıla göre yüzde 56 oranında düşüş olduğunu söyledi.

Bayram tatili boyunca dönüş yolunda 52 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Soylu, bütün vatandaşlardan dönüş yolunda dikkatli olmalarını ve emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

Soylu, terörle mücadele konusunda büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayarak, "Şu an 600 terörist kaldı.Türkiye çok güçlü bir yere geldi bu mücadele sayesinde. Savunma sanayisinde millilik oranında yüzde 70 seviyelerine geldik. Geçmişte bunu hayal bile edemezdik. Şimdi bu da turist getiriyor Türkiye'ye. Bu kadar turist, Türkiye'nin huzur ve düzeninin bir sonucudur. Ağrı'da Nike firmasının açtığı fabrikada 10 bin kadın çalışacak. Terör olsa bu olur muydu? Ama bizim güçlenmemizi istemiyorlar, 'Dünya 5'ten büyüktür.' dememizi istemiyorlar. Bizi kendi kökümüzden ayırmak istiyorlar. Oysa, Türkiye, dünyadaki tüm mağdur ve mazlumlara el uzatıyor." diye konuştu.