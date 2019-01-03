"Bir yunusun günde 70 kilo hamsi tükettiği iddiası doğru değil"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yaban Hayatı Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sözen, basında yer alan "artan yunus miktarının dengelenebilmesi için kontrollü yunus avına izin verilmesi gerektiği ve yetişkin bir yunusun günde 70 kilo hamsi yediği" yönündeki açıklamaların bilimsel olarak doğru olmadığını belirtti. Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzmanlık alanının memeli hayvanlar olduğunu ve bu konuda birçok çalışmasının bulunduğunu söyledi. Kamuoyunda yer alan açıklamaların bilimsel hatalar içerdiğini iddia eden Sözen, "Bunlar öylesine bilimsel hatalar ki bir bakıma yunus düşmanlığı ortaya çıkaracak ve balıkçıları bunları öldürmeye sevk edecek tarzda açıklamalar. Açıklamada, 'Yunuslar günde 70 kilogram hamsi tüketirler ve insanların yemesi gereken hamsiyi yunuslar tüketiyor. Bunların Karadeniz'deki sayısı çok fazla çoğaldı. Bu yüzden bunların planlı bir şekilde avlanması gerekir.' diye söyleniyordu." dedi. Sözen, bu konuyla ilgili literatüre hakim olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Karadeniz'de yaşayan 3 yunus türü var. Bunlardan biri Afalina (Tursuops truncatus) ve bu yunus Karadeniz'eki yunusların en büyüğü. Bunların günlük balık tüketimi yaklaşık vücut ağırlığının yüzde 4,2'sidir. Böyle bakıldığında bunların en büyüklerini, en irilerini bile ele alsak günlük balık tüketimi 20 kilogram kadar. Liman yunusu (Phocoena phocoena), Karadeniz'deki yunusların en küçüğü. En sık gördüğümüz bunlar, liman içlerine çok girer. Bunların günlük balık tüketimi kendi vücut ağırlıklarının yüzde 10'u kadar. Bunların en irilerinin günlük balık tüketimi 6 kilogramı geçmiyor. Tırtak (Delphinus delphis) denilen yunus türümüz ise kıyıya en az yanaşan yunus türüdür. Bunların günlük balık tüketimi vücut ağırlığının yüzde 6'sı kadar. Yani bunların da en büyüğünü hesaplasak günlük balık tüketimi 6-7 kiloyu geçmiyor." - "Karadeniz'deki hiçbir yunusun avı şu anda serbest değil" "Bir yunusun 70 kilo hamsi tükettiği şeklindeki bir bilgi bilimsel olarak doğru değil." diyen Sözen, şu anda sayılarındaki azalmadan dolayı 3 yunus türünün de neslinin Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından tehlike sınıfında listelendiğini belirtti.