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Bir zaman balık tutuluyordu, şimdi tarım arazisine döndü

05.07.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gövde hacmi ile Türkiye'nin en büyük 3. barajı olma özelliğini taşıyan Altınkaya Barajı'nda kuraklığın etkisiyle zamanla sular çekildi. Suların çekildiği alanda ise şimdi tarım ve hayvancılık yapılıyor.

Bir zaman balık tutuluyordu, şimdi tarım arazisine döndü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Altınkaya Barajı zamanla kuraklığın etkisiyle suyun aktığı yatak küçüldü. Bu durumu fırsat bilen çevredeki çiftçiler ise bir zamanlar balıkların yüzdüğü yerde tarım yapmaya başladı. Genellikle mısır, buğday, ayçiçeği gibi ürünlerin yetiştiği barajın çevresinde hayvanlar bile otlamaya başladı. Havandan görüntülen baraj ve çevresi, halı desenlerini andıran görüntüleri ortaya çıkardı.

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Vezirköprü Karanar Mahallesi sakinlerinden Recep Balcı, "Gördüğünüz gibi baraj çok alçaldı. Kuraklık çekmekteyiz. Alçalan yerlerde ise silajlık mısırlar, buğday gibi tarım ürünleri yetişiyor. Bu barajın yükselmesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.

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Mahalle sakini Süleyman Çelebi ise "Su yolun kenarına kadar geliyordu. Şimdi aşağıya kadar çekildi. Vatandaş baraj çekildi diye ekim yaptı. Zaman zaman su basıyor, ondan da zarar görüyor. Aşağı yerlerde hayvanlar var" diye konuştu.
Bu sene mevsimin yağışlı geçmesi dolayısıyla barajın normal seviyesinde olduğu öğrenildi.

İHA

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Samsun
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