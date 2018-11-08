Bir zamanlar çocuk yıldızdı: Bebek bezi baş köşede!

Peki bazen ağlayan bebeklerini susturmak için geceleri uykusuz kalan bazen bütün gün bir saniye bile dinlenemeyen ünlülerin annelik hayatları nasıl geçiyor dersiniz? İşte kendi sosyal medya paylaşımlarıyla ünlülerin çocuklu hayatları.

Ünlülerin çocuklu hayatları

1 / 28 Bir zamanların çocuk oyuncusu Damla Ersubaşı, artık çiçeği burnunda bir anne.

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5 / 28 Oyuncu Akasya Asıltürkmen, bebek sahibi olduktan sonra vaktinin büyük bir bölümünü ona ayırıyor.

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8 / 28 Çağla Şıkel, yoğun iş temposundan arta kalan tüm zamanı iki oğluyla geçiriyor.

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11 / 28 Doğa Rutkay biri kız diğeri erkek iki bebek sahibi oldu. O da zaman zaman çocuklu hayatından kareleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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16 / 28 Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar, minik oğullarıyla.

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19 / 28 İpek Yaylacıoğlu, bir diziyle milyonlarca kişi tarafından tanınmıştı. Şimdi ise iki bebeğini büyütüyor.

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22 / 28 Melike Güner ikiz bebek annesi oldu. Oyuncunun çocukları giderek büyüyor.

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24 / 28 Pelin Karahan da kısa bir süre önce ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. O da sosyal medya hesabından sık sık çocuklu hayatından kareler paylaşıyor.

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27 / 28 Türkiye'nin taçlı güzellerinden Pınar Tezcan'ın hayatının odağında artık üç kızı var.