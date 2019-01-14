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Bir Zamanlar Çukorova hayranlarına müjde! 17. yeni bölüm yayın tarihi açıklandı

DİZİ HABERLERİ  | 14.01.2019 22:20 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dört haftalık aranın ardından ekrana dönüyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 17. yeni bölüm yayın tarihi açıklandı.

Bir Zamanlar Çukorova hayranlarına müjde! 17. yeni bölüm yayın tarihi açıklandı

ATV'de perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın 17. yeni bölümü merakla bekleniyor. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü 27 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelmişti.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
ATV Ocak ayında ekrana ara veren dizinin yeni bölüm tarihini açıkladı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü 24 Ocak Perşembe akşamı ekranda olacak.
Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in başrollerinde oynadığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 17. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yayınlanmaya başladığı ilk hafta itibariyle Perşembe akşamlarının rating sıralamasında, açık ara zirvenin sahibi 'Bir Zamanlar Çukurova' nefes kesen son bölümüyle, yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümüne Hünkar ve Felekeli'nin karşı karşıya gelmesi damga vurdu.

YILLAR SONRA KARŞI KARŞIYA
Bölüme damga vuran olay ise Hünkar'ın, kocasının katili Fekeli ile tokalaşması oldu! Hayırseverler Derneği Geleneksel Yardımlaşma Gecesi'ne 50 bilet alarak tek başına gelen Fekeli, tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecenin ev sahibi Hünkar ise, karışık duyguların pençesinde, kocasının katili Fekeli'nin elini havada bırakmadı ve onunla tokalaştı.

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ZÜLEYHA'NIN KANAVİÇESİNİ KİM ALACAK?
Olaylı akşamın finalini ise Yılmaz yaptı! Züleyha'nın el emeği göz nuru, kanaviçede işlediği tavus kuşu motifli kırlent için açık artırmada en büyük teklifi Yılmaz verdi! Yüz liradan açılan kırlente 5 bin lira teklif etti! Demir Yaman'ın teklifi ise 200 lira idi.

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