Bir Zamanlar Çukorova hayranlarına müjde! 17. yeni bölüm yayın tarihi açıklandı

ATV'de perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın 17. yeni bölümü merakla bekleniyor. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü 27 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelmişti.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV Ocak ayında ekrana ara veren dizinin yeni bölüm tarihini açıkladı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü 24 Ocak Perşembe akşamı ekranda olacak.

Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in başrollerinde oynadığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 17. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanmaya başladığı ilk hafta itibariyle Perşembe akşamlarının rating sıralamasında, açık ara zirvenin sahibi 'Bir Zamanlar Çukurova' nefes kesen son bölümüyle, yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümüne Hünkar ve Felekeli'nin karşı karşıya gelmesi damga vurdu.