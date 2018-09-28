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Bir Zamanlar Çukurova 3. son bölüm izle! (Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanı)

DİZİ HABERLERİ  | 28.09.2018 08:10 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova 3. son bölümü, dün akşam izleyenlerin nefesini kesti, atv başına kilitledi. Gözyaşları ile izlenen final sahnesi sonrasında Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in oynadığı dizinin son bölümünde Yılmaz'ın yakalanıp hapse girmesi sonrasında Demir ile evlenen Züleyha canına kıydı. Bir Zamanlar Çukurova 3. son bölümü izleme bağlantısı ve özel sahneleri haberimizde.

Bir Zamanlar Çukurova 3. son bölüm izle! (Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanı)

Bir Zamanlar Çukurova 3. son bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Atv'de dün akşam yayınlanan son bölümden sonra Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanı hemen araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in oynadığı Bir Zamanlar Çukurova, Züleyha ile Yılmaz'ın saf aşklarını ekranlara getiriyor. Bu iki aşığın kaçarak sığındıkları Yaman Çiftliği ise onları başka yerlere sürüklüyor. Son bölümde Hünkar'ın ihbarıyla yakalanan Yılmaz'ın hapise girmesi iki aşığı ayırıyor. Demir ise bu fırsattan yararlanarak zorla Züleyha ile evleniyor. Züleyha ise çocuğunun hatırına evliliğe katlanmak zorunda kalıyor. Fakat daha fazla dayanamayıp intihar ediyor. Peki Züleyha kurtulacak mı? Bir Zamanlar Çukurova 3. son bölüm izleme bağlantısı, özeti ve özel sahneleri haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Soluk soluğa geçen aşklarıyla izleyiciyi ekrana bağlayan Züleyha ve Yılmaz, bu defa herkesi ağlatacak! Adana'nın uçsuz bucaksız Çukurova'sına kaçıp, Yaman Çiftliği'ne sığınan aşıkların hayatı Hünkar'ın ailesini korumak adına verdiği karar üzerine tamamen değişiyor! Jandarmanın Yılmaz'ın peşine düşmesiyle, işler çığırından çıkıyor. Yaman Çiftliği'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Hünkar, verdiği beklenmedik kararlarla seyircinin nefesini keserken, Züleyha tüm çaresizliği ile ona şefkat gösterene sığınıyor. Yılmaz'ı bekleyen zorluklar ise kan donduran cinsten.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Züleyha ve Yılmaz'ın başının dertte olması Gaffur'u ve Saniye'yi oldukça sevindirirken duruma üzülen isim Gülten oluyor. Gülten'in Yılmaz'a olan aşkı bu bölümde iyice açığa çıkıyor. Fakat öğreneceğini gerçeklerle yıkılması da an meselesi! Züleyha'nın sıkıntıda olduğunu öğrenen Demir, ne gibi bir hamle yapacak? Hükmettiği topraklar gibi, günden güne aşık olduğu Züleyha'ya da hükmedebilecek mi? Karnındaki bebeğiyle Yılmaz'ın hapse girmesi gerçeğiyle yüzleşen Züleyha, bu bölümde yapacağı fedakarlıklarla izleyiciyi büyülüyor.


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