Bir Zamanlar Çukurova 3. son bölüm izle! (Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanı)

Bir Zamanlar Çukurova 3. son bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Atv'de dün akşam yayınlanan son bölümden sonra Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanı hemen araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in oynadığı Bir Zamanlar Çukurova, Züleyha ile Yılmaz'ın saf aşklarını ekranlara getiriyor. Bu iki aşığın kaçarak sığındıkları Yaman Çiftliği ise onları başka yerlere sürüklüyor. Son bölümde Hünkar'ın ihbarıyla yakalanan Yılmaz'ın hapise girmesi iki aşığı ayırıyor. Demir ise bu fırsattan yararlanarak zorla Züleyha ile evleniyor. Züleyha ise çocuğunun hatırına evliliğe katlanmak zorunda kalıyor. Fakat daha fazla dayanamayıp intihar ediyor. Peki Züleyha kurtulacak mı? Bir Zamanlar Çukurova 3. son bölüm izleme bağlantısı, özeti ve özel sahneleri haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Soluk soluğa geçen aşklarıyla izleyiciyi ekrana bağlayan Züleyha ve Yılmaz, bu defa herkesi ağlatacak! Adana'nın uçsuz bucaksız Çukurova'sına kaçıp, Yaman Çiftliği'ne sığınan aşıkların hayatı Hünkar'ın ailesini korumak adına verdiği karar üzerine tamamen değişiyor! Jandarmanın Yılmaz'ın peşine düşmesiyle, işler çığırından çıkıyor. Yaman Çiftliği'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Hünkar, verdiği beklenmedik kararlarla seyircinin nefesini keserken, Züleyha tüm çaresizliği ile ona şefkat gösterene sığınıyor. Yılmaz'ı bekleyen zorluklar ise kan donduran cinsten.