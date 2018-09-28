Bir Zamanlar Çukurova 3. son bölüm izle! (Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanı)

Bir Zamanlar Çukurova 3. son bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Atv'de dün akşam yayınlanan son bölümden sonra Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanı hemen araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in oynadığı Bir Zamanlar Çukurova, Züleyha ile Yılmaz'ın saf aşklarını ekranlara getiriyor. Bu iki aşığın kaçarak sığındıkları Yaman Çiftliği ise onları başka yerlere sürüklüyor. Son bölümde Hünkar'ın ihbarıyla yakalanan Yılmaz'ın hapise girmesi iki aşığı ayırıyor. Demir ise bu fırsattan yararlanarak zorla Züleyha ile evleniyor. Züleyha ise çocuğunun hatırına evliliğe katlanmak zorunda kalıyor. Fakat daha fazla dayanamayıp intihar ediyor. Peki Züleyha kurtulacak mı? Bir Zamanlar Çukurova 3. son bölüm izleme bağlantısı, özeti ve özel sahneleri haberimizde.
Soluk soluğa geçen aşklarıyla izleyiciyi ekrana bağlayan Züleyha ve Yılmaz, bu defa herkesi ağlatacak! Adana'nın uçsuz bucaksız Çukurova'sına kaçıp, Yaman Çiftliği'ne sığınan aşıkların hayatı Hünkar'ın ailesini korumak adına verdiği karar üzerine tamamen değişiyor! Jandarmanın Yılmaz'ın peşine düşmesiyle, işler çığırından çıkıyor. Yaman Çiftliği'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Hünkar, verdiği beklenmedik kararlarla seyircinin nefesini keserken, Züleyha tüm çaresizliği ile ona şefkat gösterene sığınıyor. Yılmaz'ı bekleyen zorluklar ise kan donduran cinsten.
????"Ayrılmalıyız artık— atv (@atvcomtr) 27 Eylül 2018
Gitmeliyim bu yerden
Saadet diliyorum
Sana beyaz güllerden..." #BirZamanlarÇukurova pic.twitter.com/mzv68ah51N
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Züleyha ve Yılmaz'ın başının dertte olması Gaffur'u ve Saniye'yi oldukça sevindirirken duruma üzülen isim Gülten oluyor. Gülten'in Yılmaz'a olan aşkı bu bölümde iyice açığa çıkıyor. Fakat öğreneceğini gerçeklerle yıkılması da an meselesi! Züleyha'nın sıkıntıda olduğunu öğrenen Demir, ne gibi bir hamle yapacak? Hükmettiği topraklar gibi, günden güne aşık olduğu Züleyha'ya da hükmedebilecek mi? Karnındaki bebeğiyle Yılmaz'ın hapse girmesi gerçeğiyle yüzleşen Züleyha, bu bölümde yapacağı fedakarlıklarla izleyiciyi büyülüyor.
"Bu yolun sonunda ölüm varmış..." #BirZamanlarÇukurova pic.twitter.com/K8erwpJ83Y— atv (@atvcomtr) 27 Eylül 2018
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