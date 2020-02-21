Bir Zamanlar Çukurova 56. son bölüm izle! Yılmaz'dan Müjgan'ı yıkan cinayet itirafı: Ercüment'i ben öldürdüm

atv ekranlarında yayınlanan, yapımı TIMS&B Productions’a ait, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği rekortmen dizi 'Bir Zamanlar Çukurova, 56. yeni bölümüyle 20 Şubat Perşembe akşamı ekrana geldi. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Demir'le Yılmaz, Ercüment cinayetinin ortaya çıkmaması için, aralarındaki husumeti bir kenara bırakıp, işbirliği yaptı. Yılmaz bebeğini bırakıp bir kez daha hapse girmemek; Demir ise, Gülten’in ve eşi Züleyha’nın şerefini korumak için bu ortaklığa razı oldu. Demir’in teyzekızıyla yapılan gizli plan için ödenen beş milyonu duyan Müjgân, paranın yarsını Yılmaz’ın ödemesine isyan etti. Yılmaz’dan ise, Fekeli konağından bomba gibi patlayacak bir itiraf geldi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılmaz ile Züleyha’nın gizli buluşmasını kamera kaydına alan Müjgân’a bununla yaşamak ağır geliyordu. Gülten’e tecavüz edilmiş olmasını öğrenmesine rağmen bu olayı Yamanlar’ın içi meselesi olarak görüyordu. Ercüment cinayeti için Yılmaz’ın para ödediğini duyunca sinir krizleri geçirdi. Yılmaz hala Züleyha’nın şerefini düşünüyor, bu da onu çok yaralıyordu. Gizlice tanık olduğu buluşmanın siniriyle hesap sormaya başladı