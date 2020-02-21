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Bir Zamanlar Çukurova 56. son bölüm izle! Yılmaz'dan Müjgan'ı yıkan cinayet itirafı: Ercüment'i ben öldürdüm

DİZİ HABERLERİ  | 21.02.2020 02:21 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 56. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümüne Yılmaz'ın cinayet itirafı damga vurdu. Gerçekleri öğrenmek isteyen Müjgan kendisinden saklananlar nedeniyle zor günler yaşadı. Sonunda Yılmaz'dan gerçekleri duymak isteyen Müjgan'ın ısrarlarına dayamayan Yılmaz gerçeği daha fazla saklamadı ve "Ercüment'i ben öldürdüm" diye itiraf etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran cinayet itirafı sahnesi.

atv ekranlarında yayınlanan, yapımı TIMS&B Productions’a ait, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği rekortmen dizi 'Bir Zamanlar Çukurova, 56. yeni bölümüyle 20 Şubat Perşembe akşamı ekrana geldi. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Demir'le Yılmaz, Ercüment cinayetinin ortaya çıkmaması için, aralarındaki husumeti bir kenara bırakıp, işbirliği yaptı. Yılmaz bebeğini bırakıp bir kez daha hapse girmemek; Demir ise, Gülten’in ve eşi Züleyha’nın şerefini korumak için bu ortaklığa razı oldu. Demir’in teyzekızıyla yapılan gizli plan için ödenen beş milyonu duyan Müjgân, paranın yarsını Yılmaz’ın ödemesine isyan etti. Yılmaz’dan ise, Fekeli konağından bomba gibi patlayacak bir itiraf geldi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılmaz ile Züleyha’nın gizli buluşmasını kamera kaydına alan Müjgân’a bununla yaşamak ağır geliyordu. Gülten’e tecavüz edilmiş olmasını öğrenmesine rağmen bu olayı Yamanlar’ın içi meselesi olarak görüyordu. Ercüment cinayeti için Yılmaz’ın para ödediğini duyunca sinir krizleri geçirdi. Yılmaz hala Züleyha’nın şerefini düşünüyor, bu da onu çok yaralıyordu. Gizlice tanık olduğu buluşmanın siniriyle hesap sormaya başladı

YILMAZ: ERCÜMENT'İ BEN ÖLDÜRDÜM

Müjgân Yılmaz’a soru sordukça cevap alamıyor, daha da öfkeleniyordu. Kendisinden saklananlar onu daha da hasta ediyordu. Yılmaz’ın ona verdiği cevaplara tahammül edemeyen Müjgan gerçekleri duymak için üsteledi. Yılmaz’ın “Züleyha için on bin de veririm!” tepkisi karşısında, “Neden Yılmaz neden!...” diye ağlayarak sordu. Müjgân’ın sorularından bunalan ve artık dayanamayan Yılmaz gerçeği daha fazla saklamadı. “Ercüment'i ben öldürdüm!” diye itiraf etti.

Yılmaz’ın Fekeli’nin köşkünde yankılanan cinayet itirafı, Müjgân ve Behice’nin darmadağın olmasına sebep oldu. Yılmaz’ın eski aşkını unutamadığı için, Züleyha’nın itibarını koruduğunu zannederlerken; Ercüment cinayetinin altındaki gerçek ona ağır geldi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova'nn 27 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 57. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde ATV tarafından yayınlanacak.

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