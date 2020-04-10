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Bir Zamanlar Çukurova 63. son bölüm izle! Züleyha ölüyor mu? Müjgan ne yapacak? Bir Zamanlar Çukurova 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 10.04.2020 01:43 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 63. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm final sahnesi nefesleri kesti. Bir Zamanlar Çukurova'nın finalinde Yılmaz'ı bekleyen Züleyha'nın karşısına elinde silahla Müjgan çıktı. Müjgan, "Yılmaz'ı bekliyordun değil mi?" diyerek silahını Züleyha'ya doğrulttu. Peki Müjgan Züleyha'yı vuracak mı? Hilal Altınbilek'in canlandırdığı Züleyha ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova'nın 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı rekortmen dizi Bir Zamanlar Çukurova, 63. son bölümüyle 9 Nisan Perşembe akşamı ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkması damga vurdu. Finalde ise gece karanlığında Züleyha'nın karşısına çıkan Müjgan silahını doğrultarak, Züleyha'yı vurmak istedi. Züleyha'ya ne olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 16 Nisan Perşembe ekrana gelmesi beklenen 64. yeni bölüm fragmanı ise ATV tarafından henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.

ÜZÜM KIZIN OKUL AŞKI

Onca hengame arasında Saniye ve Gaffur, Üzüm'ü okula yazdırmayı unutmuştur. Okula giden yaşıtlarına gıpta ile bakan Üzüm, derdini hem onlara hem de anneannesi Hünkar'a anlatır. Torunlarının hasreti ile kavrulan Hünkar, Üzüm ile alışverişe çıkar. Hatta Üzüm'e, Demir amcası ile olduğu gibi bir sır verir ve sırrını saklamasını ister.

KONAKTA HEYECANLA BEKLENEN MİSAFİR!

Demir, hala annesine kızgındır. Konak çalışanları da gıklarını çıkarmasalar bile, Demir'i hatalı bulmaktadırlar. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir gelecektir.

BEHİCE AMACINA ULAŞACAK MI?

Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha'nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha kendisini görünce ne yapacak?

YILMAZ GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR MU?

Dizinin 63. Bölümünün en kritik anı ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkmasıdır. Yılmaz'ın hayatı yine bir mektupla mı değişecektir? Yılmaz aslında iki erkek evladı olduğunu sonunda öğrenebilecek mi?

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