Bir Zamanlar Çukurova 63. son bölüm izle! Züleyha ölüyor mu? Müjgan ne yapacak? Bir Zamanlar Çukurova 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı rekortmen dizi Bir Zamanlar Çukurova, 63. son bölümüyle 9 Nisan Perşembe akşamı ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkması damga vurdu. Finalde ise gece karanlığında Züleyha'nın karşısına çıkan Müjgan silahını doğrultarak, Züleyha'yı vurmak istedi. Züleyha'ya ne olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 16 Nisan Perşembe ekrana gelmesi beklenen 64. yeni bölüm fragmanı ise ATV tarafından henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.