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Bir Zamanlar Çukurova 72. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Demir'i yıkan sözler! Züleyha ve Yılmaz Çukurova'dan ayrılıyor mu?

10.11.2020 22:57 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 72. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında, Hünkar'ın ölümünün ardından Demir bu kez de Züleyha ile yıkılıyor. Züleyha'nın "Karın ve sevgilin değilim. Ruhum ve kalbim sana değil başkasına ait" sözleriyle Demir gözyaşlarına boğuluyor. Yılmaz ise Züleyha'ya birlikte gitmeyi teklif ediyor. Peki Yılmaz ve Züleyha Çukurova'dan gidecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova 72. yeni bölüm fragmanı.

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 12 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 72. yeni bölümde Demir, Yılmaz ve Züleyha üçgeninde herkesi şaşırtacak gelişmeler yaşanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hünkar'ın Behice'yle hesaplaşması bıçak darbeleriyle sona ermiştir! Behice Hünkar'ı çalıların arasına sürükler ve şehre döner. Çiftlikte hayat normaldir.

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Saniye, Gülten ve Züleyha bahçede çocukları oynatırken Adnan yine küçük konağa kaçar.


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Yılmaz ve Züleyha bu şekilde bir kez daha karşılaşıp konuşur.



Henüz şehri de onların hayatını da alt üst edecek olaydan habersizdirler.
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GAFFUR HUĞLARDA SAKLANIYOR!


Jandarma tarafından arandığını öğrenen Gaffur kaçar. Huğlara saklanır. Hatip Ağa'yı öldürmek suçundan arandığını düşünmektedir. Oysa olay hiç de sandığı gibi değildir.
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BEHİCE ŞEHİR KULÜBÜNDE DİKKAT DAĞITIYOR!


Hiçbir şey olmamış gibi şehir kulübünde dedikoduya başlayan Behice'nin gündeminde, gazetelerin manşetlerindeki "Bu çocuğun babası kim?" sorusu vardır. Elbette o bu konuyu, kendi cephesinden ballandırda ballandıra anlatır ama Demir konuşmaları duyar! Hünkar'ın orada bulunmamasına şaşırır! Behice'ye ağzının payını verip sinir içinde şirkete geldiğinde ise, Sevda'nın zarfı geri yolladığını ve Hünkar'ın konuya dahil olduğunu öğrenir!
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Demir'in sinir içinde hesap sormaya eve gidişi, önce kendisine yazılan mektubu, sonra da acı haberi almasıyla son bulacaktır.

ÇUKUROVA'DA HERKES BİRAZ YETİM KALDI!


Acı haber, Demir'i küçük bir çocuk gibi, çocukken saklandığı ağaç gölgesinde gözyaşlarına boğar! Konaktaki herkes onun gibi Hünkarlarını, analarını kaybetmiştir. Züleyha da yaşanan onca şeyden sonra, 'annelik duygusunda' buluşup birleştiği 'annesi'ni kaybetmenin üzüntüsü içindedir.
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FEKELİ'NİN VE HAMİNNE'NİN GÖZYAŞLARINA YÜREK DAYANMAZ


Haminne'nin gözyaşları yürekleri dağlarken, 40 yıllık aşkına bir kez daha kavuşamadan, bu kez umudu bile kalmadan ayrılan Fekeli'nin acısı sanki herkesin acısını da bir kat daha arttırır! Tüm husumetleri sona erdirmiş görünen acı haber, gözyaşları ve hıçkırıklar eşliğinde dalga dalga tüm Çukurova'ya yayılır. Kaderini değiştirdiği herkes, şimdi Hünkar'ın kaderini değiştiren katilin peşine düşecektir!

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