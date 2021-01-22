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Bir Zamanlar Çukurova 80. son bölümde Ümit rolündeki Hande Soral'ın sırrı ortaya çıktı! Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret Fekeli ve Ümit sevgili mi?

22.01.2021 02:07 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 80. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'da son bölümde Hünkar ve Yılmaz'ın ölümünün ardından Yaman ve Fekeli konaklarında yeni bir dönem başladı. Hünkar'ın yerini alan Züleyha yeni hanım ağa oldu. Diğer yandan ise diziye yeni katılan Hande Soral'ın canlandırdığı Ümit Kahraman karakteriyle Fikret Fekeli arasındaki sır perdesi aralandı. Fikret ve Ümit'in sevgili oldukları ise final sahnesinde ortaya çıktı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 80. son bölümüyle 21 Ocak Perşembe akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluştu. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da gizemli karakter Ümit ile Fikret'in sırları finalde ortaya çıktı. Ümit ile buluşan Fikret Fekeli'nin "Seni tanımıyor gibi davranmak çok zordu" sözleri dikkat çekti. Fikret ve Ümit arasındaki öpüşme sahnesi ise finale damga vurdu.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 81. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 28 Ocak Perşembe ekrana gelecek olan 81. yeni bölümünden ilk fragman ise henüz Atv tarafından yayınlanmadı.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da yepyeni bir dönem başlamıştır. Hünkar'ın ve hemen ardından Yılmaz'ın kayıpları hem hüznü kalıcı kılmış, hem de onların anılarına tüm eski defterler ortadan kaldırılmıştır! Çukurova'da bambaşka eski defterler ortaya çıkana dek, Yaman ve Fekeli konaklarında, hüzünlü ama huzurlu bir dönem başlamıştır.

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ÇUKUROVA'NIN YENİ HANIMAĞASI ZÜLEYHA

Züleyha ve Demir, evlatları için aynı evde yaşayan iki arkadaşa dönüşür. Bu durum, Sevda için garip ve imkânsızdır ama iki taraf da durumlarından hoşnuttur. Züleyha, hayatının akışını değiştiren Hünkar'ın mirasını devralır.

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Önce onun odasına, sonra çalışma masasına yerleşir. Hünkar'ın en yakın askerleri olan, Saniye, Gülten ve Fadik ile Hünkar'ın anılarını paylaşır. Kızlara Hünkar'ın değerli takılarını hediye eder.

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Ardından da işlere girişir. Hünkar'ın birbirinden kıymetli kıyafetleri müzayede ile satılacak ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilecektir. Züleyha, huğlardakilerle de ilgilenmeyi hiç ihmal etmeyip, herkesin sevgisini kazanır. Bu arada, İstanbul'dan gelen bir misafirin yüzünü güldürüp, onu neşelendirecektir.

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Şermin'in önerisi ve Sevda'nın da desteği ile bir görev daha alacaktır! Şehir kulübünde bir davette ise Demir, Züleyha'ya Hünkar'ın şirket hisselerini devredeceğini açıklar. Artık Züleyha hem çiftlikte hem şirkette hem de cemiyette yoğun bir çalışma dönemine girecektir. İstanbullu terzi yamağı Züleyha, artık Adanalı bir hanımağadır!

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ÖNCE DEMİR, SONRA MÜJGAN ÜMİT İLE TANIŞACAKTIR!

Demir, yolda lastiği patladığını görünce tanıştığı Ümit'ten ummadığı bir şekilde etkilenir. Ancak hakkında hiçbir bilgi alamaz. Züleyha'ya artık kendisini sevmesi için baskı yapmaktan vazgeçen Demir, aynı evde çocuklarını birlikte büyütmenin huzuru ile kendini işine verir. Arkadaşlarıyla yemeğe gittiğinde Ümit ile tekrar karşılaşacak ve ne kadar inkâr etse de arkadaşları onun Ümit'ten nasıl etkilendiğini görecektir! Ümit, şehre yeni gelmiştir ve hastanede de Müjgan ile tatsız bir karşılaşma yaşayacaktır. Yılmaz'ın gidişi ile halası İstanbul'a gitmenin yollarını kovalarken, Müjgan artık kendini tamamen Çukurova'ya ait hissetmektedir ama Ümit'in gelişi, onu savunmasız bırakacaktır!

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FEKELİ BİR KEZ DAHA BEHİCE YÜZÜNDEN MÜJGAN İLE RESTLEŞİYOR!

Müjgan, hastanede olanlar ve Ümit ile yaşadığı kötü karşılaşmadan sonra Behice'ye dert yanar ve bu elbette Behice'nin elinde tekrar oradan gitmek için bir koz haline gelecektir. Fekeli konağında yine tartışma vardır. Behice, Müjgan'ı İstanbul'a gitmeye ikna etmeye çalışırken, bir yandan da Nazire'yi azarlarken Fekeli gelir. Behice, bu kez istediğini elde eder ve Fekeli'nin resti ile Müjgan ile birlikte evi terk ederler. Ancak onları kötü bir haber beklemektedir.

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ŞEHİR KULÜBÜNDEKİ DAVETTE HERKES ÜMİT İLE TANIŞIR!

Demir, Züleyha ve Sevda şehir kulübünde Sanayi Odası Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni'ne gider. Demir, özel davet sebebiyle kapıdan geri çevrilen Ümit'i fark edince yanına gider ve onu da kendi misafiri olarak içeri aldırır. Ümit'in kim olduğu merak konusudur. Fikret ise, Demir'den gözünü ayırmaz. Daha sonra da mezarlığa Adnan Yaman'ın mezarına gidecektir. Fikret'in Fekeli'ye yapacağı itirafın ardından Çukurova'da yine yer yerinden oynayacaktır.

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