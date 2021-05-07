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Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm final sahnesi! Hastanelik olan Ümit gerçekleri açıklayacak mı?

07.05.2021 02:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 95. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Fikret'le kavga eden Ümit, merdivenlerden düşerek yaralandı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ümit, ifadesini almaya gelen polislere anlattıklarıyla dikkat çekti. Ümit, kendisini merdivenden iterek yaralanmasına neden olan kişinin Fikret olduğunu açıklayacak mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm final sahnesi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 95. son bölümüyle 6 Mayıs Perşembe akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluştu. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm finalinde ise Fikret'le kavga eden Ümit, merdivenlerden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ümit'in polis sorgusunda ise Demir'in mi yoksa Fikret'in mi adını vereceği merak konusu oldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ümit'in, Sevda'ya çektiği rest, Fikret'le kurdukları tuzağı tehlikeye atacaktır. Yıllar sonra bulduğu annesine, Züleyha mı ben mi? diyen Ümit, karşısında önce Fekeli'yi, sonra Demir'i bulur.

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Ümit, Demir'den vazgeçmez ama bunu pahalıya ödemek zorunda kalır; üstelik tüm bu olan biten Fikret'in de Demir'in de öfkesini daha da büyütür.

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ÜMİT KAZA MI GEÇİRDİ? MERDİVENDEN Mİ İTİLDİ?

Ümit'in etrafındaki çember gittikçe daralırken, başına gelenler onu hayat ve ölüm arasındaki çizgiye taşır. Çemberi daraltanlar arasında, hiç farkına varmadığı Şermin ve Füsun da vardır.

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İki arkadaş, tüm detayları bir araya toplamış, sırları çözmek üzereyken, bir de kahraman olmak üzeredirler!

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FEKELİ BİR KEZ DAHA EVLAT SINAVINDA! YİNE Mİ KAYBEDECEK?

Önce iki evladını ve eşini, sonra hayatın aşkı Hünkar'ı en son da evladım dediği Yılmaz'ı toprağa veren Fekeli, şimdi de yıllar sonra kavuştuğu yeğeni Fikret ile sınanıyor.

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Fikret savaşında ısrar ettikçe, aralarındaki bağ da kopma noktasına geliyor! Üstelik Fekeli bu kez, Fikret ile birlikte, Yılmaz'ın yadigarı Müjgan ve Kerem Ali'yi de kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

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DEMİR GÖZALTINDA, SEVDA HASTANEDE GÖZLER ÜZERLERİNDE!

Demir, bir kez daha Züleyha'nın her şeyi bilmesine gerektiğine karar veriyor.

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Sevda, kızının ültimatomunu yerine getirip getirmemek arasında kararsız kalmış olsa da, Demir'in Züleyha ile konuşmasını istemiyor, o konuşma şimdi yapılırsa, Ümit'i tamamen kaybedebileceğini düşünüyor.

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Sevda aklını karıştırsa da Demir, Züleyha'ya konuşmaları gerektiğini söylüyor. Onlar konuşurken ise, çiftliğe Jandarma geliyor! Demir, büyük bir suçlama ile gözaltına alınırken, Sevda ise evlat sınavında beklerken tüm sırlarını ortaya dökmek üzeredir.

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