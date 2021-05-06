Bir Zamanlar Çukurova 95. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Demir tekrar hapse girecek mi?

Hilal Altunbilek, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova’nın 95. yeni bölümünde sırlar çözülmeye devam ederken, olayların ardı arkası kesilmiyor. Fikret Müjgan’a Çukurova’dan gitme teklifi yaparken, Fekeli’nin bir daha kayıp yaşayıp yaşamayacağı da merak ediliyor.

İŞTE BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ümit'in, Sevda'ya Züleyha mı ben mi? diyerek çektiği rest bir yandan Fikret ile kurduğu tuzağı tehlikeye atarken, diğer yandan Demir ve Fekeli’nin karşısına çıkmasına neden olur. Demir’den vazgeçmeye niyeti olmayan Ümit, Demir'in de Fikret'in de öfkesinin büyümesine yol açar.

Şermin ve Füsun tüm detayları bir araya getirerek Ümit’in sırrını çözmek üzeredir ancak yaşanan olaylarla aynı zamanda kahraman da olurlar.

Önce eşini ve iki çocuğunu, sonra Hünkar Hanım’ı son olarak da evladım dediği Yılmaz’ı kaybeden Fekeli, şimdi de yıllar sonra karşısında çıkan yeğeni Fikret’i kaybetme tehlikesi yaşar. Fikret Demir ile savaşına devam ettikçe Fekeli ile arası daha da açılır. Fekeli bu sefer sadece yeğenini değil, Yılmaz’ın yadigarı Müjgan ve Kerem Ali’yi de kaybetme tehlikesi yaşar.