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Bir Zamanlar Çukurova 95. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Demir tekrar hapse girecek mi?

06.05.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova’nın 95. yeni bölüm fragmanında Demir yine mahkeme karşısında. Son bölümde bebeğini kaybetmenin üzüntüsüyle silahını çeken Demir, yeni bölümde jandarmaların arasında görülüyor. Demir’in neden tutuklandığı ise Perşembe akşamı belli olacak.

Bir Zamanlar Çukurova 95. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Demir tekrar hapse girecek mi?

Hilal Altunbilek, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova’nın 95. yeni bölümünde sırlar çözülmeye devam ederken, olayların ardı arkası kesilmiyor. Fikret Müjgan’a Çukurova’dan gitme teklifi yaparken, Fekeli’nin bir daha kayıp yaşayıp yaşamayacağı da merak ediliyor.

İŞTE BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ümit'in, Sevda'ya Züleyha mı ben mi? diyerek çektiği rest bir yandan Fikret ile kurduğu tuzağı tehlikeye atarken, diğer yandan Demir ve Fekeli’nin karşısına çıkmasına neden olur. Demir’den vazgeçmeye niyeti olmayan Ümit, Demir'in de Fikret'in de öfkesinin büyümesine yol açar.

Şermin ve Füsun tüm detayları bir araya getirerek Ümit’in sırrını çözmek üzeredir ancak yaşanan olaylarla aynı zamanda kahraman da olurlar.

Önce eşini ve iki çocuğunu, sonra Hünkar Hanım’ı son olarak da evladım dediği Yılmaz’ı kaybeden Fekeli, şimdi de yıllar sonra karşısında çıkan yeğeni Fikret’i kaybetme tehlikesi yaşar. Fikret Demir ile savaşına devam ettikçe Fekeli ile arası daha da açılır. Fekeli bu sefer sadece yeğenini değil, Yılmaz’ın yadigarı Müjgan ve Kerem Ali’yi de kaybetme tehlikesi yaşar.

Demir yine Züleyha'nın her şeyi bilmesine gerektiğine karar verir. Sevda, kızının isteğini yerine getirip getirmemek arasında kararsız kalsa da, Demir'in Züleyha ile konuşmasını istemez çünkü bu konuşma olursa kızını kaybedeceğinden korkmaktadır. Sevda her ne kadar Demir’in aklını karıştırsa da, o Züleyha'ya konuşmaları gerektiğini söyler. Tam Demir ve Züleyha konuşurken, çiftliğe Jandarma gelir ve Demir, büyük bir suçlama ile gözaltına alınır.

Bir Zamanlar Çukurova 95. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Demir tekrar hapse girecek mii

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ümit, yolda kaza yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşırır ve yardım etmek istemez, ancak başkalarının da gelmesiyle mecburen yardım eder. Züleyha’nın hayatı kurtulur ancak bebeğini kaybeder.

Fekeli, Fikret hakkındaki şüphelerinden hala vazgeçmiş değildir. Ümit ile olan ilişkisini ve Bahtiyar’ın Adana’ya gelişindeki garipliği konuşurken, Züleyha’nın kaza haberini alır. Fekeli tam bu şüpheleri düşünürken gelen bu haber olayın üzerine daha çok gitmesine neden olur.

Bebek haberiyle çok mutlu olan ve kutlama yapan Demir, Züleyha’nın kaza haberini alır. Bu olaydan Fikret’i sorumlu tutan Demir silahına sarılır.

Yıllar sonra buluşan Sevda ve Ümit geçmişin yaralarını sarmaya çalışır. Ancak onların anne kız olduklarını kimse bilmiyordur ve bir süre daha bu sırrı saklama kararı alırlar.

Şermin ise Ümit ve Sevda arasındaki sırrı öğrenmiştir ancak kimseye bunu inandıramaz.


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