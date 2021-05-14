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Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm final sahnesi! Müjgan'dan Züleyha'ya büyük şok! Ümit ve Demir'in fotoğrafını gösterdi

14.05.2021 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 96. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölüm final sahnesinde, Müjgan Züleyha'yı Ümit ile Demir konusunda uyardı. Ancak Züleyha, Müjgan'ın anlattıklarına inanmadı. Müjgan ise Ümit ve Demir'in samimi şekilde çekilen fotoğrafını Züleyha'ya gösterdi. Ümit ve Demir'in fotoğrafını gören Züleyha büyük bir şok yaşadı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 96. son bölümüyle 13 Mayıs Perşembe akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluştu. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm finalinde Züleyha ile buluşan Müjgan, Ümit ve Demir konusunda uyardı.
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Müjgan, "Ümit çok tehlikeli bir kadın Züleyha. Bilmediğin bazı şeyler var. Ümit senin yuvanı dağıtana kadar durmayacak. Ümit ile Demir. Yuvana sahip çık. O kadının saadetini bozmasına izin verme" dedi. Müjgan'ın anlattıklarına inanmayan Züleyha ise gördüğü fotoğraf karşısında büyük bir şok yaşadı.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ümit kendine geldiğinde, başına gelenlerden Demir'i sorumlu tutar. Tahliye olacağını beklerken, Demir tekrar cezaevine döner. Kimsenin haberi yoktur ama aslında Demir'in evden ayrıldığında Ümit'in sapasağlam olduğunu Müjgan görmüştür. Üstelik Müjgan, Ümit'e olanları öğrenince Fikret'in yanından da ayrılacaktır.

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FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDE!

Ümit olayının sorumlusunun Fikret olduğunu düşünen Fekeli, Mersin'e kadar izlerini takip edecektir. Ancak, Lütfiye ondan daha hızlı davranmıştır.

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Hatta Fikret'in de beklemeyeceği bir hızda, Lütfiye olayların içinde yerini alacaktır! Fekeli izlerini bulduğunda yaşanan gelişmeler, Fikret ile onu yine karşı karşıya getirecektir.

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ŞERMİN YİNE KİMSEYİ İKNA EDEMİYOR AMA TÜM İPUÇLARINI TOPLUYOR

Ümit hastane olduğu sürece Sevda gözyaşları ile başından ayrılmaz. Şermin de elbette, tüm olan biteni, daha önce öğrendikleri ile birleştirecektir. Hatta cezaevine gidip Demir'e de anlatacaktır ama onun öğrendikleri ile henüz kimse ilgilenmeyecektir.

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ZÜLEYHA VE ŞADİ DE FİKRET'İN PEŞİNDE!

Züleyha, Demir'i kurtarmak için Fikret'in peşine düşer. Şadi'nin bulduğu ipucu ile takibe başlarlar ama bu hayati bir tehlikeye yol açacaktır.

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ÇUKUROVA'DA HUZURLU GÜNLER SONA Mİ ERDİ?

Konak, poşulu ve silahlı adamların saldırısına uğrar.

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Gece uykudayken gerçekleşen baskın, herkesi gafil avlar. Ancak Sevda, eline silah almayı da adamları püskürtmeyi de başarır. Ama bunun bedeli ağır olacaktır.

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