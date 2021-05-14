Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm final sahnesi! Müjgan'dan Züleyha'ya büyük şok! Ümit ve Demir'in fotoğrafını gösterdi

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 96. son bölümüyle 13 Mayıs Perşembe akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluştu. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm finalinde Züleyha ile buluşan Müjgan, Ümit ve Demir konusunda uyardı.



Müjgan, "Ümit çok tehlikeli bir kadın Züleyha. Bilmediğin bazı şeyler var. Ümit senin yuvanı dağıtana kadar durmayacak. Ümit ile Demir. Yuvana sahip çık. O kadının saadetini bozmasına izin verme" dedi. Müjgan'ın anlattıklarına inanmayan Züleyha ise gördüğü fotoğraf karşısında büyük bir şok yaşadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ümit kendine geldiğinde, başına gelenlerden Demir'i sorumlu tutar. Tahliye olacağını beklerken, Demir tekrar cezaevine döner. Kimsenin haberi yoktur ama aslında Demir'in evden ayrıldığında Ümit'in sapasağlam olduğunu Müjgan görmüştür. Üstelik Müjgan, Ümit'e olanları öğrenince Fikret'in yanından da ayrılacaktır.

FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDE!

Ümit olayının sorumlusunun Fikret olduğunu düşünen Fekeli, Mersin'e kadar izlerini takip edecektir. Ancak, Lütfiye ondan daha hızlı davranmıştır.