Bir Zamanlar Çukurova 98. yeni bölümde Doktor Müjgan ölüyor! Melike İpek Yalova diziye veda ediyor

Düşen Adana-İstanbul uçağının kara haberi şehirde matem havası estiriyor. Müjgan’a tüm Adana ama elbette en çok, onunla hayatını sürdürmek için koşup yetişemeyen Fikret ve kızım diye bağırlarına basan Fekeli ile Lütfiye ağlıyor! Fekeli, bir kez daha evladını mezara koyuyor!

Müjgan, havalimanının kapısında dönüp dönüp kokladığı, öpmelere doyamadığı Kerem Ali’yi babasından sonra annesiz de bırakıyor! Lütfiye ve Fekeli’nin kucağında annesiyle vedalaşan, son öpüşünde boynundaki fuları alan Kerem Ali, yetim kalıyor!

Radyodaki haber, Çukurova’ya ateş düşürecek! Ateşin düştüğü evlerden biri de Fekeli’nin evi! Adana’ya, gerçek babasına ve annesine rağmen gelen Müjgan; İstanbul’a, Fekeli babasının onayı ve desteği ile dönecekti. Ama olamadı!

Doğduğu ailesinden vazgeçip, kendine bir aile bulmaya geldiği Çukurova’da, bir başka aşk hikayesinin içine düşen, acıların, kayıpların ardından kendi yolunu bulan Doktor Müjgan’ın haberi Çukurova’yı yakacak.

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova, 27 Mayıs Perşembe akşamı 98. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Doktor Müjgan karakteri ölüyor. Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova da diziye veda ediyor.

DEMİR LONDRA’DA ZÜLEYHA’YI ARIYOR!

Demir ne kadar uğraşsa da içinde Züleyha ve çocuklarının olduğu gemiyi durdurmayı başaramaz. Üstelik, polisler tarafından götürülürken Gülten’i de görür ve daha da sinirlenir.

Gülten, için konak günleri sona erecektir. Demir, Şadi üzerinden Züleyha’ya ulaşmaya çalışınca da kendini Londra’da bulur!

SEVDA VE ZÜLEYHA’NIN SIRRI ORTAYA MI ÇIKIYOR!

Sevda ne kadar uğraşsa da Züleyha’nın nereye gittiğini öğrenemez! Ama, ikisinin sırrı ortaya çıkmak üzeredir!



Konağın penceresinden atılan bir taşla gelen bir not, Sevda’nın dünyasını başına yıkar! O taşla birlikte, hepsi kendilerini bambaşka bir olay zincirinde bulacaklardır!

ERMİN’E HAYATININ EN BÜYÜK SÜRPRİZİ GELİYOR!

Müjgan’ın vefat haberiyle sarsılan Şermin, yine de Ümit ve Sevda arasındaki bağlantının peşini bırakmayacaktır. Konakta yaptığı araştırma ile tüm delillere ulaşır. Ama sonrasında gelişen olaylar, bilgilerini kullanmasına bir süre daha engel olacaktır!



Kızı Betül büyük bir sürpriz yaparak Adana’ya gelmiştir! Üstelik, büyük planları vardır!

HANIMAĞA DÖNDÜ!

Uzun süredir evden uzak olan Saniye de geri döner! Artık, Gaffur’un kahyalık günleri sona erecektir.

Üstelik, Saniye’nin kızgınlığı da geçmemiştir! Daha cezası bitmemiştir! Ancak, çiftlikte olan biten, onların hayatını da etkileyecektir!



