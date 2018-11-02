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Bir Zamanlar Çukurova'da Adnan bebeği kim aldı? Bir Zamanlar Çukurova 8. son bölüm final sahnesi izle

DİZİ HABERLERİ  | 02.11.2018 01:13 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova 8. son bölümü ile Perşembe akşamı ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümde evden alınan Adnan bebek ıssız bir yolun ortasında bebek arabasıyla bırakıldı. Finalde ise 'Adnan bebeği kim aldı?' sorusu akılları karıştırdı. ATV'nin sevilen dizisinde Demir, Yılmaz'ın peşine düştü. Ancak Yılmaz, Demir'i döverek onu bir yangının ortasında bıraktı. Peki Bir Zamanlar Çukurova 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar ve final sahnesi...

Bir Zamanlar Çukurova'da Adnan bebeği kim aldı? Bir Zamanlar Çukurova 8. son bölüm final sahnesi izle

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek'in başrollerini oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 1 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümü nefesleri kesti. Bir Zamanlar Çukurova 8. son bölüme Demir ve Yılmaz'ın mücadelesi damga vurdu. Final sahnesinde ise Adnan bebeğin akıbeti merak konusu oldu.

ÇUKUROVA YANDI!
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölümü nefesleri kesti. Çukurova’yı baştan aşağı saran intikam ateşi, geceye resmen damga vurdu. Demir, Yılmaz’ın “Huğ”larda saklandığını öğrenip, kendi çalışanlarını da tehlikeye atarak her şeyi ateşe verdi!

Ölümle bir kez daha burun buruna gelen Yılmaz, Azrail’i Fekeli sayesinde yine atlattı! Hem Yılmaz’a yenilen, hem de ölümle burun buruna gelen Demir’in bir sonraki hamlesi çok daha ölümcül olacak! Üstelik Yaman ailesi henüz Fekeli cephesinin yeniden açıldığından ve Yılmaz ile Fekeli’nin ittifak yaptığından habersiz! Dün geceki bölüme, Çukurova erkeklerinin ölümüne mücadelesi damga vurdu! Gelecek bölüm çok daha heyecanlı savaşlara gebe!

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Son bölümde Yılmaz intikamını almak için döndü. Demir ise her yerde Yılmaz'ı aradı ancak bulamadı. Ancak Yılmaz onu bulup dersini veriyor. Züleyha, bebekleri Adnan'a Demir'in yanında Yılmaz diyor. Demir bir kez daha çıldırıyor. O sırada Yılmaz uyanıyor. Nerede olduğuna şaşırıyor. Felekeli'nin Adanalı bile olduğunu bilmeyen Yılmaz masada gazeteye çıkan Yamanlar'ın fotoğrafını görüyor. Fotoğrafta Züleyha da var. Yılmaz uzaktan da olsa Züleyha'yı görüyor. Ancak onun isteyerek Demir'le olduğunu sanıyor. Yılmaz'ın ikinci hamlesi ise Demir'i bulmak oluyor. Yılmaz, Demir'i döverek onu bir yangının ortasında bırakıyor.

Bir Zamanlar Çukurova 9. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Demir ile Yılmaz'ın mücadelesi alev alıyor! Yılmaz'ı ırgatların sakladığından şüphelenen Demir, huğları acımasızca yaktırıyor. Gözü dönmüş oğlunu izleyen Hünkar, yaptıklarından pişman oluyor. Peki, bu pişmanlık hangi değişikliklere gebe olacak? Yaman ailesi yüzünden 20 sene mapus yatan Fekeli'nin Adana'ya dönüşü ise bu bölümle anlam bulmaya başlayacak! ''Bu altın kafesi değil, özgürlüğümü istiyorum ben" diyen Züleyha'nın aklından ne geçiyor? Yeni bölümde yer yerinden fena oynayacak!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN KONUSU NEDİR?
1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Aşkı için öldürmeyi göze almış "YILMAZ" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "ZÜLAYHA"nın hikayesi var "Bir zamanlar Çukurova'da. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "HÜNKAR"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göza alan "DEMİR"de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi, zengin bir oyuncu kadrosuyla seyircinin karşısına çıkacak.

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur' dan oluşan kadro, bu etkileyici hikayeyi anlatmak için uzur süredir Adana'da! Dizinin yönetmen koltuğunda da, ekranın en sevilen projelerinde imzası bulunan tecrübeli yönetmen Faruk Teber oturuyor.

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