Bir Zamanlar Çukurova'da Adnan bebeği kim aldı? Bir Zamanlar Çukurova 8. son bölüm final sahnesi izle

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek'in başrollerini oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 1 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümü nefesleri kesti. Bir Zamanlar Çukurova 8. son bölüme Demir ve Yılmaz'ın mücadelesi damga vurdu. Final sahnesinde ise Adnan bebeğin akıbeti merak konusu oldu. ÇUKUROVA YANDI!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölümü nefesleri kesti. Çukurova’yı baştan aşağı saran intikam ateşi, geceye resmen damga vurdu. Demir, Yılmaz’ın “Huğ”larda saklandığını öğrenip, kendi çalışanlarını da tehlikeye atarak her şeyi ateşe verdi! Ölümle bir kez daha burun buruna gelen Yılmaz, Azrail’i Fekeli sayesinde yine atlattı! Hem Yılmaz’a yenilen, hem de ölümle burun buruna gelen Demir’in bir sonraki hamlesi çok daha ölümcül olacak! Üstelik Yaman ailesi henüz Fekeli cephesinin yeniden açıldığından ve Yılmaz ile Fekeli’nin ittifak yaptığından habersiz! Dün geceki bölüme, Çukurova erkeklerinin ölümüne mücadelesi damga vurdu! Gelecek bölüm çok daha heyecanlı savaşlara gebe!

Son bölümde Yılmaz intikamını almak için döndü. Demir ise her yerde Yılmaz'ı aradı ancak bulamadı. Ancak Yılmaz onu bulup dersini veriyor. Züleyha, bebekleri Adnan'a Demir'in yanında Yılmaz diyor. Demir bir kez daha çıldırıyor. O sırada Yılmaz uyanıyor. Nerede olduğuna şaşırıyor. Felekeli'nin Adanalı bile olduğunu bilmeyen Yılmaz masada gazeteye çıkan Yamanlar'ın fotoğrafını görüyor. Fotoğrafta Züleyha da var. Yılmaz uzaktan da olsa Züleyha'yı görüyor. Ancak onun isteyerek Demir'le olduğunu sanıyor. Yılmaz'ın ikinci hamlesi ise Demir'i bulmak oluyor. Yılmaz, Demir'i döverek onu bir yangının ortasında bırakıyor. Bir Zamanlar Çukurova 9. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir ile Yılmaz'ın mücadelesi alev alıyor! Yılmaz'ı ırgatların sakladığından şüphelenen Demir, huğları acımasızca yaktırıyor. Gözü dönmüş oğlunu izleyen Hünkar, yaptıklarından pişman oluyor. Peki, bu pişmanlık hangi değişikliklere gebe olacak? Yaman ailesi yüzünden 20 sene mapus yatan Fekeli'nin Adana'ya dönüşü ise bu bölümle anlam bulmaya başlayacak! ''Bu altın kafesi değil, özgürlüğümü istiyorum ben" diyen Züleyha'nın aklından ne geçiyor? Yeni bölümde yer yerinden fena oynayacak!